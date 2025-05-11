Таємниця темних віків: ким були Морські народи, що стерли цивілізації

Протягом багатьох століть науковці намагалися з’ясувати причини раптового занепаду великих цивілізацій Східного Середземномор’я під час пізньобронзового періоду, що припадає приблизно на 1200–1100 роки до нашої ери. Однією з провідних гіпотез залишається вторгнення так званих Морських народів.

Про це повідомляє видання IFLScience. Один із небагатьох автентичних історичних доказів залишили стародавні єгиптяни. У храмовому комплексі Рамзеса ІІІ у Медінет-Хабу зберігся рельєф, що зображує морську битву, яка, ймовірно, відбулася близько 1175 року до н.е.

На зображенні видно, як єгипетські воїни з луками протистоять навалі нападників. Супровідний напис ідентифікує агресорів як пелесетів, шекелешів, текелів, денієнів і вешешів – племена, що, за припущеннями, могли походити з територій сучасних Сицилії, Сардинії, Кіпру та Анатолії.

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Як зазначається в давньоєгипетських джерелах, до появи в Єгипті Морські народи вже зруйнували кілька потужних міст, зокрема Хатті, Коде, Кархеміш, Арзаву та Алашію. У текстах наголошується, що "жодна країна не змогла протистояти їхній зброї", що вказує на серію руйнівних походів і перемог.

Додаткове підтвердження цьому надає клинописна табличка, знайдена на території сучасної Сирії. У ній йдеться про розграбування Угаріта – колись розвиненого та заможного міста бронзової доби – тими самими Морськими народами. Аналіз артефактів за допомогою радіовуглецевого методу свідчить, що ці події відбулися приблизно у 1190 році до н.е.

Частина істориків розглядає цю послідовність подій як підтвердження того, що загарбники спочатку пройшли території Близького Сходу, а вже потім рушили на Єгипет. Згідно з подальшими джерелами, частина цих народів оселилася у Філістії, де вони стали відомі під іменем філістимлян. Хоча єгиптяни зуміли дати відсіч, деякі дослідники вважають, що це вторгнення суттєво послабило Нове царство, що згодом призвело до його занепаду приблизно через сто років.

Попри всю зібрану інформацію, достеменне походження Морських народів і їхня етнічна приналежність залишаються загадкою. Вони не залишили по собі писемних джерел чи характерної матеріальної культури, що ускладнює відокремлення історичних фактів від легенд.

Брак прямих доказів змусив частину дослідників засумніватися в тому, чи дійсно Морські народи стали головною причиною краху стародавніх цивілізацій, чи ж їхній образ був навмисно створений правителями, зокрема Рамзесом III, які прагнули увічнити власну славу та зміцнити авторитет.

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