Археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет: чем уникально (фото)

Археологи в Израиле обнаружили уникальную находку — золотое кольцо с красным драгоценным камнем, вероятнее всего гранатом, которое датируется примерно 2300 годами назад. Она могла быть ритуально похоронена молодой девушкой как символ перехода от детства к взрослой жизни.

Как сообщает Live Science, кольцо обнаружили во время раскопок в городе Давида в Иерусалимском национальном парке. Она относится к эллинистическому (греческому) периоду – это уже вторая подобная находка в этом районе за последний год.

В совместном заявлении Израильского управления древностей (IAA) и Тель-Авивского университета отмечено, что украшение могло быть оставлено как часть распространенного в то время обряда, связанного с достижением совершеннолетия.

Кольцо обнаружили не в основном раскопке, а во время просеивания земли. Археологиня Ривка Лэнглер вспомнила:

"Мой коллега Бен просеивал почву, как вдруг вытащил золотое кольцо. Он сначала подумал, что это современная вещь, возможно, потерянная кем-то из нас. Но я сразу поняла - это древний артефакт".

Обнаруженное украшение происходит из слоя, датируемого концом III – началом II века до н. – периодом Второго Храма. В этом же культурном слое нашли и другие ценные вещи: бронзовые серьги, золотую серьгу с изображением рогатого скота и украшенную бусину.

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Кольцо нашли в фундаменте большого здания, которое, вероятно, принадлежало состоятельным жителям. По словам археолога IAA Мэрион Зиндель, это может свидетельствовать об умышленном захоронении украшения:

"Мы нашли два маленьких кольца вместе с другими драгоценностями под полом. Это усиливает гипотезу, что предметы были зарыты сознательно — как часть обряда инициации. Такой обычай был распространен в эллинистический период: девушки хоронили детские украшения, символизируя начало нового этапа жизни".

Интересно, что и сам дизайн кольца соответствует моде того времени. Исследователи объясняют:

"Украшения с сочетанием золота и ярких камней, таких как гранат, были распространены в тот период. Модные тенденции формировались под влиянием культур Индии и Персии, с которыми открылись торговые связи после завоеваний Александра Македонского".

Эта находка – не единичная. Ранее, в 2023 году, археологи обнаружили в Израиле захоронение греческой гетерии, которая, вероятно, сопровождала войско Александра Македонского. Ее похоронили с роскошным бронзовым зеркалом – еще одним свидетельством эллинистического влияния в регионе.

Напомним, в Ливерпуле обнаружили древнее изображение крылатой богини победы в возрасте 2000 года.

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