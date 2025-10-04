Відбивна здатність Землі знизилась: вчені повідомили, чим це може загрожувати людству

Вчені зафіксували помітне зниження відбивної здатності Землі, що може мати серйозні наслідки для глобального клімату. Йдеться про так зване альбедо — показник того, скільки сонячного випромінювання планета повертає назад у космос.

Дослідження опублікувало видання Daily Galaxy. Протягом 20 років команда на чолі зі старшим науковцем NASA з радіаційних досліджень доктором Норманом Лоебом вивчала зміни відбитого світла. Аналіз показав: із 2001 по 2024 рік альбедо Землі зменшилось, причому найбільш відчутно в північній півкулі.

Дисбаланс між півкулями

За словами вчених, південна півкуля загалом отримує більше сонячної енергії у верхніх шарах атмосфери, тоді як північна втрачає її. Цей дисбаланс поглибився через атмосферні процеси. Хоча енергія частково перерозподіляється завдяки океанічній та атмосферній циркуляції, цього недостатньо для компенсації різниці.

Чому так відбувається

Ключовим фактором є танення крижаних шапок і зменшення площі снігового покриву. Лід і сніг добре відбивають сонячне світло, підтримуючи енергетичну рівновагу планети. Але коли вони зникають, оголюються темніші поверхні — вода та скелі, які поглинають більше тепла. У результаті загальна відбивна здатність Землі падає.

Наслідки для клімату

Науковці наголошують: навіть незначне зменшення альбедо може мати значний ефект у довгостроковій перспективі. Це створює так званий "підсилювальний ефект", коли кліматичні зміни, зокрема в Арктиці, стають більш вираженими та швидкими.

