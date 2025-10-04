Отражательная способность Земли снизилась: ученые сообщили, чем это может угрожать человечеству

Ученые зафиксировали заметное понижение отражательной способности Земли, что может иметь серьезные последствия для глобального климата. Речь идет о так называемом альбедо — показателе того, сколько солнечного излучения планета возвращает обратно в космос.

Исследование опубликовало издание Daily Galaxy. В течение 20 лет команда во главе со старшим ученым NASA по радиационным исследованиям доктором Норманом Лоэбом изучала изменения отраженного света. Анализ показал: с 2001 по 2024 год альбедо Земли уменьшилось, причем наиболее ощутимо в северном полушарии.

Дисбаланс между полушариями

По словам ученых, южное полушарие в целом получает больше солнечной энергии в верхних слоях атмосферы, тогда как северное теряет ее. Этот дисбаланс усугубился из-за атмосферных процессов. Хотя энергия частично перераспределяется благодаря океанической и атмосферной циркуляции, этого недостаточно для компенсации разницы.

Почему так происходит

Ключевым фактором является таяние ледяных шапок и уменьшение площади снежного покрова. Лед и снег хорошо отражают солнечный свет, поддерживая энергетическое равновесие планеты. Но когда они исчезают, обнажаются более темные поверхности — вода и скалы, которые поглощают больше тепла. В результате всеобщая отражательная способность Земли падает.

Последствия для климата

Ученые отмечают: даже незначительное уменьшение альбедо может иметь значительный эффект в долгосрочной перспективе. Это создает так называемый "усиливающий эффект", когда климатические изменения, в частности в Арктике, становятся более выраженными и быстрыми.

