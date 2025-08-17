Було 'увʼязнене' у скелі понад 800 мільйонів років: вчені знайшли унікальний вид повітря

Науковці вперше змогли дослідити повітря, яке було "запечатане" в породі понад 800 мільйонів років. Розбивши зразок і вивільнивши газ, вони отримали унікальну можливість безпосередньо оцінити склад стародавньої атмосфери Землі.

Раніше вивчення клімату та повітряних мас у глибокому минулому ґрунтувалося на непрямих свідченнях, як-от крижані керни, що зберігають пил, морську сіль, вулканічний попіл і сліди пожеж. Цей метод дозволяв дійти лише до епохи пліоцену (приблизно 5 млн років тому). Тепер же міжнародна група під керівництвом геохіміка Найджела Блеймі розробила технологію, яка дала змогу зазирнути значно далі в історію — на 815 млн років. Про це пише IFLScience.

Дослідники вивчали кам’яну сіль (галіт) із бурового керна в Австралії. Усередині кристалів виявили мікроскопічні бульбашки — газові включення, що зберегли частину давньої атмосфери. Використовуючи вакуумну камеру та мас-спектрометри, вони подрібнили зразки, вивільнили газ і проаналізували його склад.

Результати стали несподіванкою. Якщо раніше припускали, що 800 млн років тому вміст кисню в атмосфері становив близько 2%, то прямі вимірювання показали показники від 10,3% до 13,4%. Це приблизно вдвічі менше, ніж у сучасній атмосфері (20,9%), але достатньо, щоб підтримувати життя ранніх тварин.

Як підкреслив професор Джон Парнелл з Абердинського університету, це перше дослідження, яке дало можливість виміряти реальний зразок давнього повітря, а не покладатися на непрямі моделі. За його словами, команда "мала гарне уявлення, як дістати стародавнє повітря, і приємно, що інтуїція спрацювала".

