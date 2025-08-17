Было 'заключено' в скале более 800 миллионов лет: ученые обрели уникальный вид воздуха

Ученые впервые смогли исследовать воздух, который был "запечатан" в породе более 800 миллионов лет. Разбив образец и высвободив газ, они получили уникальную возможность напрямую оценить состав древней атмосферы Земли.

Ранее изучение климата и воздушных масс в глубоком прошлом основывалось на косвенных показаниях, таких как ледяные керны, сохраняющие пыль, морскую соль, вулканический пепел и следы пожаров. Этот метод позволял дойти только до эпохи плиоцена (примерно 5 млн. лет назад). Теперь же международная группа под руководством геохимика Найджела Блейми разработала технологию, позволившую заглянуть гораздо дальше в историю — на 815 млн лет. Об этом пишет IFLScience.

Исследователи изучали каменную соль (галит) из бурового керна в Австралии. Внутри кристаллов обнаружили микроскопические пузырьки – газовые включения, сохранившие часть древней атмосферы. Используя вакуумную камеру и масс-спектрометры они измельчили образцы, высвободили газ и проанализировали его состав.

Результаты стали неожиданностью. Если ранее предполагалось, что 800 млн лет назад содержание кислорода в атмосфере составляло около 2%, то прямые измерения показали показатели от 10,3% до 13,4%. Это примерно вдвое меньше, чем в современной атмосфере (20,9%), но достаточно, чтобы поддерживать жизнь ранних животных.

Как подчеркнул профессор Джон Парнелл из Абердинского университета, это первое исследование, позволившее измерить реальный образец древнего воздуха, а не полагаться на косвенные модели. По его словам, команда "имела хорошее представление, как получить древний воздух, и приятно, что интуиция сработала".

