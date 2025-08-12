Бермудський трикутник без містики: вчені пояснили феномен зникнень суден і літаків

Бермудський трикутник, відомий також як "Море гуду" чи "Лігво загублених", уже понад сім десятиліть захоплює уяву людей. Ця ділянка Атлантичного океану прославилася чутками про зникнення кораблів і літаків без жодних слідів.

Серед популярних версій звучали припущення про викрадення інопланетянами та дію таємничих енергетичних променів із легендарної Атлантиди. Однак австралійський науковець Карл Крушельницький переконаний: жодної загадки насправді ніколи не існувало. Про це повідомляє видання The Independent.

Основними причинами зникнень у Бермудському трикутнику, за словами вченого, є цілком буденні фактори –людські помилки, несприятливі погодні умови та надзвичайно жвавий трафік у цьому районі. Ця акваторія площею понад 700 тисяч квадратних кілометрів розташована неподалік від США, що робить її одним із найбільш завантажених морських і повітряних маршрутів на планеті.

Читайте також: На території Мексики знайшли загублене місто майя: чим унікальне

Карл Крушельницький зазначає, що якщо співвіднести кількість інцидентів із загальним потоком суден і літаків, які проходять через цю зону, то відсоток аварій буде таким самим, як і в будь-якому іншому регіоні світу. Його слова підтверджують дані лондонської страхової компанії Lloyd’s та Берегової охорони США.

"Статистика показує, що рівень зникнень у Бермудському трикутнику не перевищує середньосвітові показники", – підкреслює науковець.

Одним із головних джерел легенд про Бермудський трикутник стало зникнення так званого "рейсу 19" – п’яти торпедоносців ВМС США, які 5 грудня 1945 року вирушили на навчальний політ і більше не повернулися.

Карл Крушельницький спростовує містифікації навколо цієї історії. Він наголошує, що того дня погодні умови були зовсім не сприятливими – на відміну від тверджень автора теорії про "таємницю трикутника" Вінсента Гаддіса. Висота хвиль сягала 15 метрів, а командував польотом лейтенант Чарльз Тейлор, який мав сумнівну репутацію: часто губився та двічі зазнавав аварій.

За словами науковця, записи радіопереговорів вказують на те, що екіпаж був дезорієнтований. "Якщо прослухати переговори, можна почути, як молодші пілоти пропонують летіти на захід, а командир відповідає: "Чому б нам не полетіти на схід?"", – наводить приклад Крушельницький.

Читайте також: Занепад неминучий? На основі 5000 років вчений спрогнозував майбутнє світу

Помилка в орієнтуванні призвела до того, що пілоти продовжили рух углиб Атлантичного океану. Що ж до рятувального літака, то, як пояснює Крушельницький, він зовсім не "розчинився" без сліду, як люблять описувати прихильники містики. Свідки бачили вибух, були виявлені нафтові плями та уламки. Згодом з’ясувалося, що ця модель мала технічні недоліки в паливній системі, через що отримала прізвисько "літальний бензобак".

Попри логічні пояснення, легенда про Бермудський трикутник виявилася напрочуд живучою. Так, книга Чарльза Берлітца "Бермудський трикутник", що вийшла у 1974 році, розійшлася тиражем у 20 мільйонів екземплярів, хоча містила безліч неточностей. Серед них і вигадка про зникнення судна "Мері Селест" у межах трикутника, хоча насправді його знайшли біля Азорських островів.

З часом з’являлися нові псевдонаукові гіпотези. Одна з них пояснювала зникнення кораблів викидами метану з морського дна: великі газові бульбашки начебто зменшували щільність води, змушуючи судна тонути. Однак фахівець із Геологічної служби США зауважив, що останні подібні викиди біля американського узбережжя сталися близько 15 тисяч років тому – у часи, коли найскладнішим "кораблем" людини була видовбана колода. Тож міф про Бермудський трикутник тримається не на науці, а на людському потязі до загадок і незвіданого.

Раніше ми розповідали, що ціле озеро у Квебеку зникло за одну ніч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!