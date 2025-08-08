Занепад неминучий? На основі 5000 років вчений спрогнозував майбутнє світу

Глобальне історичне дослідження, що охоплює 5000 років розвитку цивілізації та включає аналіз понад 400 випадків занепаду суспільств, свідчить: людство стрімко рухається до самознищення.

Про це розповів дослідник із Кембриджського університету Люк Кемп в інтерв’ю для видання The Guardian.

"Ми не можемо точно вказати, коли настане кінець, але ретельне вивчення п’ятитисячолітньої історії цивілізацій дозволяє виявити загрозливі тенденції, актуальні й сьогодні. І, на жаль, самознищення виглядає як найбільш ймовірний сценарій", – зауважив Кемп.

"Олігархи-Голіафи" та фактори занепаду

Люк Кемп вважає, що розвиток цивілізацій можна розглядати як послідовність "організованої злочинності", де "Голіафи" – впливові еліти – силою встановлюють контроль над ресурсами. З часом ці королівства й імперії не витримують тиску власної ж структури – їх підкошує надмірна концентрація багатств, соціальна нерівність і жадібність правлячих верств.

"Коли еліти починають витискати максимум ресурсів із населення та природи, вони послаблюють саму основу суспільства", – зазначає Кемп. Така експлуатація призводить до масштабної корупції, злиденності більшості, екологічного занепаду й ухвалення небезпечних рішень. У підсумку система стає нестійкою перед викликами на кшталт епідемій, збройних конфліктів чи кліматичних катастроф.

Глобальний "Голіаф" і можливості для порятунку

За словами Люка Кемпа, сьогодні світ живе під впливом "єдиного, взаємопов’язаного глобального Голіафа", що функціонує в межах капіталістичної системи. Він вважає, що цивілізаційний колапс може настати внаслідок продовольчої нестачі, ядерного конфлікту чи катастрофічних кліматичних змін.

Серед чинників наближення глобальної кризи Кемп також виділяє політичних лідерів, які, на його думку, лише прискорюють негативні процеси. Так, Дональда Трампа він назвав типовим нарцисом, Володимира Путіна –безжальним психопатом, а Сі Цзіньпіна – маніпулятором із макіавеллівським підходом до влади.

Як можливий шлях уникнення краху, дослідник пропонує побудову справді демократичних систем управління, де усі форми влади будуть врівноважені, а надмірне багатство – піддане оподаткуванню. За його словами, це цілком реальна мета.

"Ми – вид, що за своєю природою прагне співпраці, турботи про інших і справедливості. В більшості ми не маємо бажання панувати над іншими", – підкреслив Кемп.

