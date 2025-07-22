Коли згасне Сонце: науковці розповіли, що станеться із Сонячною системою після його загибелі

Сонце, як і вся Сонячна система, не є вічними. Проте сама система існуватиме довше, ніж її центральна зірка.

Наша Сонячна система сформувалася приблизно 4,6 мільярда років тому. Це, безумовно, величезний проміжок часу, однак у масштабах Всесвіту, який має близько 13,8 мільярда років, це лише частка. Рано чи пізно настане момент, коли Сонячна система зникне. Але що вважати її "смертю" і коли вона настане? Як зазначає видання Live Science, відповідь на це питання залежить від того, яке саме визначення кінця Сонячної системи ми беремо до уваги.

Близько 4,6 мільярда років тому Сонце сформувалося з гігантської молекулярної хмари, основним компонентом якої був водень. Незабаром після цього навколо новоутвореної зірки виникла Сонячна система – з восьми планет, кількох карликових планет, численних супутників, а також мільярдів комет і астероїдів. Усі ці об'єкти залишаються в межах системи завдяки потужному гравітаційному впливу Сонця.

Але, як і всі зорі, Сонце має обмежений життєвий цикл. Його енергія утворюється внаслідок термоядерних реакцій у ядрі, де водень перетворюється на гелій. Цей процес забезпечуватиме існування зірки ще приблизно 5 мільярдів років.

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Американський астрофізик Фред Адамс із Мічиганського університету пояснює: коли у Сонця вичерпається водневе пальне, воно почне трансформуватись. Ядро зірки почне стискатися, тоді як її зовнішня оболонка розшириться, і з жовтого карлика Сонце стане червоним гігантом. У цьому стані воно, ймовірно, поглине найближчі планети – Меркурій, Венеру і, швидше за все, Землю. Проте до того моменту, за словами науковця, людство або зникне, або вже переселиться за межі Сонячної системи, адже життя на планеті стане неможливим.

Марс і великі газові гіганти – Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун – найімовірніше залишаться поза зоною впливу червоного гіганта. Через приблизно мільярд років після цієї фази Сонце різко скоротиться до розмірів Землі, перетворившись на білий карлик – компактну, надщільну й тьмяну зірку. На той час Сонячна система стане холодною, безжиттєвою і майже повністю спорожнілою.

На думку науковця NASA Алана Стерна, загибель Сонця означатиме фактичний кінець населеного етапу існування Сонячної системи. Хоча після смерті зірки система більше не буде такою, як ми її знаємо сьогодні, це не означає її повне зникнення.

Стерн пояснює, що Сонячна система продовжить своє існування – планети, які переживуть катастрофу, залишаться на орбітах навколо білого карлика, що залишиться від Сонця.

Раніше ми розповідали, що вчений стверджує, що час має тривимірну структуру.

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