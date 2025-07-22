Когда погаснет Солнце: ученые рассказали, что произойдет с Солнечной системой после его гибели

Солнце, как и вся Солнечная система, не вечно. Однако сама система будет существовать дольше ее центральной звезды.

Наша Солнечная система сформировалась примерно 4,6 млрд лет назад. Это, безусловно, огромный промежуток времени, однако в масштабах Вселенной, имеющей около 13,8 миллиарда лет, это всего лишь доля. Рано или поздно настанет момент, когда солнечная система исчезнет. Но что считать ее "смертью" и когда она наступит? Как отмечает издание Live Science, ответ на этот вопрос зависит от того, какое определение конца Солнечной системы мы принимаем во внимание.

Около 4,6 миллиарда лет назад Солнце сформировалось из гигантского молекулярного облака, основным компонентом которого был водород. Вскоре после этого вокруг новообразованной звезды возникла солнечная система – из восьми планет, нескольких карликовых планет, многочисленных спутников, а также миллиардов комет и астероидов. Все эти объекты остаются в пределах системы благодаря мощному гравитационному воздействию Солнца.

Но, как и все звезды, Солнце имеет ограниченный жизненный цикл. Его энергия образуется в результате термоядерных реакций в ядре, где водород превращается в гелий. Этот процесс будет обеспечивать существование звезды еще около 5 миллиардов лет.

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Американский астрофизик Фред Адамс из Мичиганского университета объясняет: когда у Солнца иссякнет водородное горючее, оно начнет трансформироваться. Ядро звезды начнет сжиматься, в то время как ее внешняя оболочка расширится, и из желтого карлика Солнце станет красным гигантом. В этом состоянии оно, вероятно, поглотит ближайшие планеты – Меркурий, Венеру и, скорее всего, Землю. Однако к тому моменту, по словам ученого, человечество либо исчезнет, либо уже переселится за пределы Солнечной системы, ведь жизнь на планете станет невозможной.

Марс и крупные газовые гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – вероятнее всего останутся вне зоны влияния красного гиганта. Спустя примерно миллиард лет после этой фазы Солнце резко сократится до размеров Земли, превратившись в белый карлик – компактную, сверхплотную и тусклую звезду. К тому времени Солнечная система станет холодной, безжизненной и почти полностью опустевшей.

По мнению ученого NASA Алана Стерна, гибель Солнца будет означать фактический конец обитаемого этапа существования Солнечной системы. Хотя после смерти звезды система больше не будет такой, как мы ее знаем сегодня, это не значит ее полное исчезновение.

Стерн объясняет, что Солнечная система продолжит свое существование – планеты, которые переживут катастрофу, останутся на орбитах вокруг оставшегося от Солнца белого карлика.

Ранее мы рассказывали, что ученый утверждает, что время имеет трехмерную структуру.

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