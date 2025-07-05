Вчений стверджує, що час має тривимірну структуру: що відомо про революційну теорію

Наше уявлення про час може бути значно простішим, ніж він є насправді. Доктор Гюнтер Клетечка з Університету Аляски запропонував гіпотезу, згідно з якою час має не один, а три виміри, і не є лінійним, як ми звикли думати.

У своїй роботі він доводить, що саме час є базовим елементом світобудови, тоді як простір виникає як похідне явище. Такий підхід докорінно змінює уявлення про фізичну реальність, хоч і спирається на наукові обґрунтування, повідомляє IFLScience.

Ідеї про багатовимірність часу з’являлися в науці і раніше, але здебільшого залишалися в межах теоретичних моделей. Унікальність підходу Клетечки полягає в тому, що він пов'язав свою концепцію з реальними фізичними величинами. Зокрема, за допомогою своєї моделі йому вдалося розрахувати маси таких частинок, як електрон і топ-кварк, – і ці значення точно збіглися з експериментальними даними. Це відкриває перспективу, що його теорія може мати реальне наукове застосування.

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Згідно з теорією, три часові координати утворюють фундаментальну основу, на якій "вибудовується" простір. Один із вимірів – це знайоме нам лінійне сприйняття часу, тоді як два інші можуть надавати доступ до альтернативних варіантів однієї й тієї ж події. Це схоже на концепцію мультивсесвітів, що часто зустрічається в науковій фантастиці, але в даному випадку така ідея підкріплена фізичними розрахунками.

За словами Клетечки, додаткові часові виміри проявляються лише за особливих умов – на квантовому рівні або у масштабах Всесвіту. Через це ми не спостерігаємо їх у звичайному житті. Проте їхній вплив може бути непрямо виявлений, зокрема через різницю між швидкістю світла та гравітаційних хвиль. Дослідник вважає, що подібні ефекти можна буде підтвердити за допомогою сучасних або майбутніх наукових експериментів уже найближчим часом.

Однією з ключових переваг теорії Клетечки є збереження причинно-наслідкової послідовності. Незважаючи на наявність трьох часових вимірів і можливу складність подій, у його моделі причина завжди передує наслідку. Це дозволяє уникнути логічних парадоксів, які часто виникали в інших подібних гіпотезах.

У разі підтвердження цієї концепції, вона може стати значним кроком до об'єднання квантової фізики з теорією гравітації – завданням, яке наукова спільнота намагається розв’язати вже багато десятиліть.

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