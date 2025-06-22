Зникаючі хмари та зростаюча спека: вчені прогнозують нові виклики клімату

Науковці зафіксували зменшення площі хмарного покриву на Землі, який відіграє важливу роль у відбитті сонячного випромінювання назад у космос. Через це на планеті накопичується ще більше тепла, що лише загострює наслідки кліматичної кризи.

Згідно з новим дослідженням, ці зміни можуть частково пояснити різке зростання глобальних температур у 2023–2024 роках, яке стало рекордним і приголомшило наукову спільноту. Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники з NASA та двох університетів проаналізували супутникові знімки, які відстежують хмарність і динаміку збереження сонячної енергії на планеті. З’ясувалося, що найбільш ефективно відбивають сонячне світло щільні хмари, які найчастіше спостерігаються у високих широтах, поблизу полярних регіонів. Саме в цих зонах площа хмар зменшилася на 1,5–3% за кожне десятиліття впродовж останніх 24 років.

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Професор Крістіан Якоб з Університету Монаша (Австралія), один із співавторів дослідження, зазначив, що потужні атмосферні потоки поступово зміщуються ближче до полюсів, що призводить до зменшення зони хмарності. За його словами, такі зміни повністю узгоджуються з прогнозами комп’ютерного моделювання, яке враховує підвищення рівня CO₂ в атмосфері – насамперед через спалювання викопного палива.

"Подібні зміни в глобальних вітрових структурах були передбачуваними, тому сам факт їхнього зсуву не став несподіванкою", – прокоментував професор Якоб.

Хмари мають вирішальне значення для кліматичної рівноваги Землі

Хмарний покрив виконує подвійну функцію: він не лише відбиває частину сонячного випромінювання назад у космос, а й може утримувати тепло поблизу земної поверхні. Наприклад, хмарні ночі часто бувають теплішими. Однак, як зазначає професор Крістіан Якоб, загальний ефект від хмарності полягає в охолодженні планети. Тому зменшення хмарного покриву спричиняє додатковий "нагрівальний вплив".

Кліматолог Метт Інгленд із Університету Нового Південного Уельсу, який не був залучений до дослідження, наголосив: "Хмари – це один із ключових факторів, що регулюють енергетичний баланс Землі. Зміни в хмарності можуть суттєво вплинути на перебіг глобального потепління, спричиненого людською діяльністю".

Він також відзначив, що результати, оприлюднені в журналі Geophysical Research Letters, проливають світло на рекордні температури повітря та води, зафіксовані у 2023 і 2024 роках. За його словами, ці показники "перевершили всі попередні межі".

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