Сонце готує сюрприз: на Землю насувається потужна магнітна буря через гігантську діру

На Сонці зафіксували величезну корональну діру – область зі зниженим магнітним полем, через яку заряджені частинки сонячного вітру можуть безперешкодно вириватися в космос. Зараз цей потік спрямований безпосередньо в бік Землі.

За даними Національного центру космічної погоди США (NOAA), це спричинить геомагнітну бурю середньої сили (класу G2), яка очікується з суботи, 14 червня. Подібні бурі є типовими під час сонячного максимуму – фази пікової активності Сонця в межах його 11-річного циклу.

Геомагнітна буря рівня G2 не становить серйозної загрози для більшості інфраструктур, однак у деяких випадках супутникам може знадобитися коригування орбіти. Також у полярних регіонах можливі короткотривалі перебої у роботі радіозв’язку на високих частотах.

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Попри потенційні технічні незручності, для мешканців Землі магнітна буря може принести і видовищний бонус: полярне сяйво може проявитися на широтах до 55° як у Північній, так і в Південній півкулях. У Північній півкулі це відкриває можливість побачити захопливе світлове шоу жителям Канади, північних регіонів США, північної частини Європи, а можливо, й деяких областей України. Зелені, рожеві та фіолетові хвилі світла будуть помітні за умови ясного неба та відсутності міського освітлення.

Єдине, що може завадити спостереженню, – наближення дня літнього сонцестояння, яке припадає на 20 червня. Через короткі ночі й довгий світловий день вікно для споглядання буде досить вузьким. Та якщо пощастить із погодою, небо подарує рідкісне природне видовище – атмосферне шоу, джерелом якого є саме Сонце.

Варто не забувати: подібні сплески сонячної активності – це не лише ефектне явище, а й цінний науковий сигнал, який відображає процеси, що відбуваються в надрах нашої зірки. Чим більше таких подій ми фіксуємо та аналізуємо, тим глибше розуміємо складну природу Сонця та його вплив на життя і технології на Землі.

Раніше ми розповідали, що найсильніша магнітна буря виявилася ще потужнішою, ніж думали.

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