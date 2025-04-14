Науковці шоковані: найсильніша магнітна буря виявилася ще потужнішою, ніж думали

Земна поверхня постійно зазнає впливу геомагнітних бур, однак жодна з них не може зрівнятися з так званою подією Керрінгтона, що сталася у 1859 році. Вчені з’ясували, що вплив цієї бурі на магнітне поле нашої планети був ще серйознішим, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє IFLScience. У новому дослідженні 2024 року було використано поєднання сучасних методів цифрового моделювання та ретельного аналізу історичних даних, що дозволило відкрити нові аспекти цієї екстремальної події.

Науковці нагадують, що 1 вересня 1859 року Сонце викинуло на Землю потужний потік зарядженого газу та частинок, енергетичний еквівалент якого становив близько 10 мільярдів атомних бомб. Це викликало масштабні перебої в роботі телеграфного зв’язку, а деякі системи навіть зайнялися. Крім того, в результаті бурі північне сяйво можна було побачити настільки далеко на південь, як Куба і Гаваї.

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Науковці повідомили, що їм вдалося виявити більш точні дані про геомагнітну бурю 1859 року завдяки архівним матеріалам з обсерваторій у Гринвічі та Кью. Саме там зберігалися магнітограми – прилади, які фіксували зміни сили та напрямку земного магнітного поля.

Згідно з новими висновками, швидкість зміни магнітного поля під час події могла досягати щонайменше 500 нТл/хвилину, що є дуже значним показником.

Фахівці також зазначають, що попередні оцінки масштабів бурі Керрінгтона могли бути неточними через технічні обмеження того часу. Завдяки сучасним методам аналізу вчені сьогодні мають змогу більш детально досліджувати подібні явища та з більшою точністю прогнозувати потужність майбутніх геомагнітних бур.

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