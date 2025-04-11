Вчені виявили причини висихання найбільшого озера світу: чому це сталось

До 1960-х років Аральське море було однією з найбільших внутрішніх водойм світу. За останні сім десятиліть озеро поступово втрачало обсяг: спочатку розпалося на кілька менших водойм, а згодом більша частина його площі зовсім зникла, перетворившись на пустелю.

Колись площа Аральського моря сягала 68 тисяч квадратних кілометрів, і воно поступалося лише Каспійському морю та озеру Верхньому. Сьогодні ж залишки моря займають менше 10% від його первісної поверхні. Для порівняння, озеро Вікторія — яке офіційно вважається третім за величиною — також змінювалося з роками, однак масштаби його втрат значно менші. Про це пише IFLScience.

Аральське море розташоване на межі Казахстану та Узбекистану. Історично його підтримували дві великі річки — Сирдар’я та Амудар’я. Вони приносили прісну воду у солоне озеро, що дозволяло зберігати стабільний рівень води в цьому посушливому регіоні. Однак із 1960-х років активне використання річкової води для зрошення спричинило значне зменшення припливу, і озеро почало стрімко міліти. До кінця 1980-х воно розділилося на дві частини: Великий Арал на півдні й Малий Арал на півночі, в межах Казахстану.

Згодом ситуація лише ускладнилася. Приблизно через двадцять років Великий Арал розколовся ще раз — на східну і західну частини. Східна згодом повністю зникла, залишивши по собі новоутворену пустелю Аралкум — наймолодшу пустелю на планеті. Супутникові знімки цієї місцевості демонструють масштаб екологічної катастрофи.

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Раніше Аральське море підтримувало розвинену рибальську галузь, яка нині зникла. Клімат у регіоні зазнав суттєвих змін: зими стали холоднішими, а літо — спекотнішим. Частими стали пилові бурі, які розносять сіль і пісок на сотні кілометрів, погіршуючи стан довкілля та здоров’я місцевих мешканців.

Сьогодні фахівці прогнозують остаточне висихання південної частини озера. Водночас міжнародна спільнота вже протягом двох десятиліть докладає зусиль до збереження Малого Аралу. Завдяки будівництву Кок-Аральської греблі вдалося стабілізувати рівень води, і за останні 20 років він підвищився на 4 метри.

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