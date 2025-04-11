Ученые обнаружили причины высыхания величайшего озера мира: почему это произошло

До 1960-х годов Аральское море было одним из самых больших внутренних водоемов мира. За последние семь десятилетий озеро постепенно теряло объем: сначала распалось на несколько меньших водоемов, а впоследствии большая часть его площади совсем исчезла, превратившись в пустыню.

Когда площадь Аральского моря достигала 68 тысяч квадратных километров, и оно уступало только Каспийскому морю и озеру Верхнему. Сегодня же остатки моря занимают менее 10% его первоначальной поверхности. Для сравнения, озеро Виктория — официально считающееся третьим по величине — также менялось с годами, однако масштабы его потерь значительно меньше. Об этом пишет IFLScience.

Аральское море находится на границе Казахстана и Узбекистана. Исторически его поддерживали две большие реки – Сырдарья и Амударья. Они приносили пресную воду в соленое озеро, что позволяло сохранять стабильный уровень воды в этом засушливом регионе. Однако с 1960-х годов активное использование речной воды для орошения повлекло за собой значительное уменьшение притока, и озеро начало стремительно милеть. К концу 1980-х оно разделилось на две части: Большой Арал на юге и Малый Арал на севере, в пределах Казахстана.

Впоследствии ситуация только усложнилась. Приблизительно через двадцать лет Большой Арал раскололся еще раз — на восточную и западную части. Восточная впоследствии полностью исчезла, оставив после себя образовавшуюся пустыню Аралкум — самую молодую пустыню на планете. Спутниковые снимки этой местности показывают масштаб экологической катастрофы.

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Ранее Аральское море поддерживало ныне исчезнувшую развитую рыболовную отрасль. Климат в регионе претерпел существенные изменения: зимы стали холоднее, а лето — более жарким. Частыми стали пылевые бури, разносящие соль и песок на сотни километров, ухудшая состояние окружающей среды и здоровья местных жителей.

Сегодня специалисты прогнозируют окончательное высыхание южной части озера. В то же время, международное сообщество уже в течение двух десятилетий прилагает усилия к сохранению Малого Арала. Благодаря строительству Кок-Аральской дамбы удалось стабилизировать уровень воды, и за последние 20 лет он повысился на 4 метра.

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли в Италии окаменевшее перо древнего стервятника.

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