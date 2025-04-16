Океаны могут стать фиолетовыми в будущем: ученые назвали причины феномена

Японские ученые еще много веков тому назад заметили, что цвет океана может зависеть от его химического состава. Исторически считается, что океаны были не всегда голубыми — по всей вероятности, они когда-то имели зеленый оттенок.

Новые исследования свидетельствуют: в будущем воды нашей планеты могут даже приобретать фиолетовый или красный цвет. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Исследователи из Университета Нагои заметили необычный зеленый цвет воды вокруг вулканического острова Иодзима в архипелаге Осагавара. Это наблюдение позволило предположить, что в далеком прошлом океаны Земли также имели зеленый цвет. Основная причина – водоросли и микроорганизмы, которые для фотосинтеза использовали железо вместо кислорода.

В научной статье, опубликованной в журнале Nature, анализируется химический состав океанической воды во время архейского периода — это было около 3,8–1,8 миллиарда лет назад. В то время кислорода в атмосфере еще не было, а жизнь ограничивалась простыми одноклеточными организмами. Они осуществляли фотосинтез без кислорода (анаэробный), что впоследствии повлекло за собой "большое событие окисления" - момент, когда на Земле появился кислород и началось формирование более сложных форм жизни.

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Исследователи также обратили внимание на сине-зеленые водоросли (цианобактерии), которые являлись одними из первых фотосинтезирующих организмов. Они использовали пигмент фикоэритробилин, который помогал улавливать свет, вероятно, придавая воде зеленый оттенок.

Ученые из Корнельского университета предполагают, что в будущем океаны могут изменить цвет еще раз — фиолетовый или даже красный. Этот процесс связан с эволюцией Солнца, постепенно становится ярче. Изменения интенсивности солнечного света могут повлиять на то, как свет поглощается водой и какими организмами она населена.

Цвет океанов – не постоянная характеристика. Он меняется в зависимости от состава воды, типа населяющих ее организмов, а также от солнечной активности. И если когда-то океаны были зелеными, то в будущем они могут стать совсем другими — в частности, фиолетовыми или красными.

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