Тайна океанического сияния: ученые на пороге раскрытия секрета явления, которое пугает моряков более 400 лет

На протяжении более 400 лет моряки из разных уголков мира сообщали о необычном явлении – ярком свечении на поверхности океана, охватывающем огромные просторы. Это загадочное природное явление получило название "молочное море" и до сих пор вызвало удивление и интерес как среди наблюдателей, так и научного сообщества. Свет настолько мощный, что очевидцы утверждали: в темную ночь можно было свободно читать газету. Но, несмотря на многочисленные упоминания, исследователям долгое время не удавалось собрать достаточное количество информации – явление случается редко и по большей части в труднодоступных регионах океана.

Недавно наука совершила большой прорыв: в новом исследовании удалось зафиксировать значительное количество случаев этого феномена, создав широкую базу наблюдений. Это позволяет приблизиться к разгадке одной из самых загадочных аномалий Мирового океана, сообщает CNN.

Упоминания о "молочных морях" уходят в древние морские дневники. Одно из самых подробных описаний принадлежит офицеру Дж. Брунскиллу, который в 1967 году плыл по Аравийскому морю и наблюдал, как вода светится фосфоресцентным сиянием, а линия горизонта сливалась со светом. Еще один пример – рассказ капитана П. В. Прайса, который в 1976 году увидел море, выглядевшее как яркое, плоское полотно без волн. Из-за редкости подобных проявлений исследователи до сих пор имели ограниченные возможности для изучения этого уникального явления.

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Ученые собрали уникальный массив данных, посвященный феномену "молочных морей". Инициатором этой работы стал Джастин Хадсон – докторант из Университета штата Колорадо. В своем труде он проанализировал более 400 случаев появления этого явления, включая как архивные записи, так и современные спутниковые наблюдения. Хадсон считает, что такая база поможет более глубоко понять природу "молочных морей", а также позволит прогнозировать их возникновение для организации специализированных научных экспедиций, о чем сообщает издание.

Наиболее распространенной версией о причинах свечения является наличие в воде микроскопических организмов – биолюминесцентных бактерий Vibrio harveyi. Именно они, по мнению исследователей, могут являться источником такого мощного сияния. В 1985 году научное судно смогло собрать образцы воды во время активного этапа "молочного моря", и у них были обнаружены эти бактерии. Однако специалисты отмечают: окончательных ответов на вопрос, что запускает механизм свечения и какие условия для этого необходимы, до сих пор не найдены.

Что светится в море ночью?

Новое научное исследование позволило точнее определить зоны, где чаще всего фиксируется феномен "молочных морей". Согласно выводам ученых, подобные явления преимущественно возникают в акваториях Аравийского моря и на юго-востоке Азии. Исследователи предполагают, что возникновение свечения может быть обусловлено апвеллингом – естественным процессом поднятия глубинной холодной воды, насыщенной питательными веществами. Кроме того, на появление свечения могут влиять глобальные климатические процессы, в частности, Эль-Ниньо и диполь Индийского океана. Джастин Хадсон отмечает, что сейчас удается прогнозировать примерно одно событие такого типа в год в этих регионах.

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Следует различать "молочные моря" и более известные биолюминесцентные волны, вызываемые динофлагелятами – светящимися микроорганизмами во время движения воды. В отличие от них, свечение "молочного моря" является устоявшимся и может длиться несколько суток или даже недель, охватывая гигантские площади – до 100 000 квадратных километров. Это делает явление уникальным в масштабах океана.

Ученые считают, что "молочные моря" могут оказать как положительное, так и негативное влияние на морскую среду. На сегодняшний день точно не известно, сигнализирует ли свечение о благоприятных условиях для жизни в океане, или наоборот – о нарушении естественного равновесия. Разрешение этого вопроса может стать ключом к лучшему пониманию состояния мировых океанов в условиях изменения климата.

Среди тех, кто мечтает увидеть "молочное море" собственными глазами, – океанограф Эдит Видер, уже много лет исследующий биолюминесценцию. По ее мнению, это явление может помочь лучше осознать, как свет влияет на поведение глубоководных существ, в частности активизирующихся только в абсолютной темноте. Ее интересует, как меняется подводная жизнь, когда ночное морское небо на несколько дней превращается в светлое пространство.

Соавтор исследования доктор Стивен Миллер подчеркивает: формирование комплексной базы наблюдений позволяет по-новому взглянуть на карту распространения этого редкого явления и частоту его проявлений. Современные спутниковые технологии в сочетании с историческими источниками позволяют не только фиксировать, но и прогнозировать появление "молочных морей" в будущем.

Одним из самых важных открытых вопросов остается влияние глобального потепления на частоту возникновения таких событий. Если в их основе действительно лежат микроорганизмы, в частности, бактерии и фитопланктон, а также апвеллинг, то изменения климата могут существенно повлиять на эти процессы. Это, в свою очередь, будет иметь последствия для всей экосистемы океана.

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