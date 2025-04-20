Таємниця океанічного сяйва: вчені на порозі розкриття секрету явища, яке лякає моряків понад 400 років

Протягом понад 400 років моряки з різних куточків світу повідомляли про незвичайне явище – яскраве світіння на поверхні океану, яке охоплює величезні простори. Це загадкове природне явище отримало назву "молочне море" й досі викликало подив і зацікавлення як серед спостерігачів, так і наукової спільноти. Світіння настільки потужне, що очевидці стверджували: у темну ніч можна було вільно читати газету. Але, попри численні згадки, дослідникам довгий час не вдавалося зібрати достатньо інформації – явище трапляється рідко і здебільшого у важкодоступних регіонах океану.

Нещодавно наука зробила великий прорив: у новому дослідженні вдалося зафіксувати значну кількість випадків цього феномену, створивши широку базу спостережень. Це дає змогу наблизитися до розгадки однієї з найзагадковіших аномалій Світового океану, повідомляє CNN.

Згадки про "молочні моря" сягають давніх морських щоденників. Один з найдетальніших описів належить офіцеру Дж. Брунскіллу, який у 1967 році плив Аравійським морем і спостерігав, як вода світиться фосфоресцентним сяйвом, а лінія горизонту зливалася зі світлом. Ще один приклад – розповідь капітана П. У. Прайса, який у 1976 році побачив море, що виглядало як яскраве, плоске полотно без хвиль. Через рідкісність подібних проявів дослідники досі мали обмежені можливості для вивчення цього унікального явища.

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Науковці зібрали унікальний масив даних, присвячений феномену "молочних морів". Ініціатором цієї роботи став Джастін Хадсон – докторант з Університету штату Колорадо. У своїй праці він проаналізував більш ніж 400 випадків появи цього явища, включаючи як архівні записи, так і сучасні супутникові спостереження. Хадсон вважає, що така база допоможе глибше зрозуміти природу "молочних морів", а також дозволить прогнозувати їхнє виникнення для організації спеціалізованих наукових експедицій, про що повідомляє видання.

Найпоширенішою версією щодо причин світіння є наявність у воді мікроскопічних організмів – біолюмінесцентних бактерій Vibrio harveyi. Саме вони, на думку дослідників, можуть бути джерелом такого потужного сяйва. У 1985 році наукове судно змогло зібрати зразки води під час активного етапу "молочного моря", і в них були виявлені ці бактерії. Однак фахівці наголошують: остаточних відповідей на питання, що саме запускає механізм світіння та які умови для цього необхідні, досі не знайдено.

Що саме світиться в морі вночі?

Нове наукове дослідження дозволило точніше окреслити зони, де найчастіше фіксується феномен "молочних морів". Згідно з висновками вчених, подібні явища переважно виникають в акваторіях Аравійського моря та на південному сході Азії. Дослідники припускають, що виникнення світіння може бути зумовлене апвелінгом – природним процесом підняття глибинної холодної води, насиченої поживними речовинами. Крім того, на появу світіння можуть впливати глобальні кліматичні процеси, зокрема Ель-Ніньйо та диполь Індійського океану. Джастін Хадсон зазначає, що наразі вдається прогнозувати приблизно одну подію такого типу на рік у цих регіонах.

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Варто розрізняти "молочні моря" та більш відомі біолюмінесцентні хвилі, які спричиняються динофлагелятами –мікроорганізмами, що світяться під час руху води. На відміну від них, світіння "молочного моря" є сталим і може тривати кілька діб або навіть тижнів, охоплюючи гігантські площі – до 100 000 квадратних кілометрів. Це робить явище унікальним у масштабах океану.

Вчені вважають, що "молочні моря" можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на морське середовище. Станом на сьогодні достеменно не відомо, чи сигналізує світіння про сприятливі умови для життя в океані, чи навпаки – про порушення природної рівноваги. Розв'язання цього питання може стати ключем до кращого розуміння стану світових океанів в умовах змін клімату.

Серед тих, хто мріє побачити "молочне море" власними очима, – океанограф Едіт Віддер, яка вже багато років досліджує біолюмінесценцію. На її думку, це явище може допомогти краще усвідомити, як світло впливає на поведінку глибоководних істот, зокрема тих, що активізуються лише в абсолютній темряві. Її цікавить, як змінюється підводне життя, коли нічне морське небо на кілька днів перетворюється на світлий простір.

Співавтор дослідження доктор Стівен Міллер підкреслює: формування комплексної бази спостережень дозволяє по-новому подивитися на карту поширення цього рідкісного явища та частоту його проявів. Сучасні супутникові технології в поєднанні з історичними джерелами дають змогу не лише фіксувати, але й прогнозувати появу "молочних морів" у майбутньому.

Одним з найважливіших відкритих питань залишається вплив глобального потепління на частоту виникнення таких подій. Якщо в їх основі справді лежать мікроорганізми, зокрема бактерії й фітопланктон, а також апвелінг, то зміни клімату можуть суттєво вплинути на ці процеси. Це, своєю чергою, матиме наслідки для всієї екосистеми океану.

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