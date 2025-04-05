Велика блакитна діра в Карибському морі: науковці зробили неспокійне відкриття

Нові дослідження відкладень у Великій блакитній дірі свідчать про значне збільшення кількості тропічних штормів за останні 5700 років. Найбільше збільшення було зафіксовано в останні два десятиліття.

Про це повідомляє Live Science. Вчені взяли зразки осаду з карстової воронки, яка відома як Велика блакитна діра, розташована в Карибському морі, близько 80 км від узбережжя Белізу. Аналіз показав, що за останні 5700 років тропічні циклони стали значно частішими.

За словами головного автора дослідження, наукового співробітника Франкфуртського університету імені Гете Домініка Шмітта, основний висновок їхньої роботи полягає в тому, що частота регіональних штормів зростає протягом останніх 5700 років, а особливо різко це збільшення спостерігається за останні 20 років.

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Тропічні циклони – це потужні обертальні системи з низьким тиском, які формуються над теплими океанічними водами. Вони переносять тепло з води в верхні шари атмосфери. Відомо, що ці циклони можуть бути надзвичайно руйнівними, супроводжуються сильними вітрами, штормовими припливами та інтенсивними зливами.

Під час дослідження вчені витягли зразки осаду з карстової вирви, відомої як Велика блакитна діра. Зразки були взяті на глибині близько 125 метрів під водою. Карстова вирва утворилася під час підвищення рівня моря в останній льодовиковий період близько 10 000 років тому.

Цікаво, що зразок осаду, який вчені витягли, має довжину близько 30 метрів і є найтривалішим безперервним записом тропічних штормів у цьому регіоні. Команда вивчила шари осаду в керні і змогла встановити кількість тропічних штормів, що траплялися в регіоні протягом останніх 5700 років. Кожного року відкладаються два шари осадів сприятливих погодних умов, що дозволяє дослідникам визначати роки в зворотньому порядку.

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Отримані результати свідчать, що тропічні шторми стали набагато частішими після того, як люди почали спалювати викопне паливо в період промислової революції. За словами Шмітта, дані показують, що протягом останніх майже 6000 років над Великою блакитною дірою відбувалося від 4 до 16 тропічних штормів і ураганів щорічно. Водночас за останні 20 років у цьому ж регіоні зафіксовано щонайменше 9 таких штормів.

Вчені вважають, що існують два основні фактори, які сприяють зростанню кількості тропічних циклонів:

Міграція зони внутрішньотропічної конвергенції (ITCZ) на південь. Підвищення температури океанів у глобальному масштабі.

Дослідники вважають, що за останні роки кількість тропічних штормів у цьому регіоні збільшилася через глобальне потепління. Вони також прогнозують, що зростання кількості циклонів триватиме в найближчі десятиліття. За їхніми підрахунками, до кінця 2100 року Карибські острови можуть зіткнутися з до 45 тропічними штормами та ураганами.

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