Найнебезпечніша частина світового океану: де на планеті хвилі досягають 25 метрів

Протока Дрейка – це океанський канал, що розташований між південним узбережжям Південної Америки та Західним Антарктичним півостровом. Названа на честь дослідника XVI століття сера Френсіса Дрейка, ця протока славиться своїми неймовірно сильними штормами та величезними хвилями висотою до 25 метрів.

Про це повідомляє Live Science. Протока Дрейка з'єднує Атлантичний, Тихий і Південний океани і, як зазначав Альфред Лансінг у 1959 році, є "найжахливішою частиною океану на планеті". Її ширина складає близько 965 кілометрів, що робить протоку досить вузькою порівняно з океанськими просторами, які її оточують.

Дослідники зазначають, що через обмежену ширину каналу течії прискорюються при проходженні через нього. Те ж саме стосується і південних вітрів, що безперешкодно переміщуються з заходу на схід навколо Антарктиди, поки не потрапляють до Протоки Дрейка.

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У 2024 році Карен Гейвуд, професор фізичної океанографії в Університеті Східної Англії, здійснила перехід через Протоку Дрейка. За її словами, це місце можна охарактеризувати як "плавильний котел" для течій Атлантичного, Тихого і Південного океанів. Води тут настільки бурхливі, що шари води, які зазвичай розподіляються по морях, змішуються між собою. Це сприяє тому, що протока поглинає набагато більше вуглецю, ніж інші частини океану.

Відомо, що світовий океан є одним із найбільших резервуарів вуглецю на планеті, утримуючи близько 30% усіх викидів вуглецю, які людина вивільняє в атмосферу. Тепер науковці вважають, що Протока Дрейка може бути одним із небагатьох місць, де цей процес особливо виражений.

Протока Дрейка також відіграє ключову роль у підтриманні холоду в Антарктиді, відокремлюючи тепле повітря, яке в іншому випадку проникало б із Південної Америки. Дослідження свідчать, що відкриття Протоки Дрейка між 49 і 17 мільйонами років тому стало фактором, що спричинило значне охолодження в Антарктиді та сприяло формуванню величезних крижаних щитів на континенті.

За словами Альберто Навейра Гарабато, професора фізичної океанографії в Університеті Саутгемптона, падіння температури при проходженні через Протоку Дрейка можна помітити навіть на кораблях. Дослідники дійшли висновку, що екстремальні вітри та течії, які роблять подорож через протоку дуже небезпечною для суден, насправді виконують важливу роль у захисті Антарктиди, сприяючи підтриманню її холодного клімату. Моделювання також показують, що без Протоки Дрейка Антарктида втратила б значну частину свого льодовикового покриву.

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