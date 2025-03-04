Тривожний сигнал: найпотужніша океанська течія Землі готує людству небезпечний сюрприз

Останні наукові дослідження свідчать про загрозу, яка може мати катастрофічні наслідки для всієї планети. Вчені попереджають, що одна з найпотужніших океанських течій – Антарктична циркумполярна течія (ACC) – починає сповільнюватися, що може серйозно вплинути на глобальний клімат.

ACC – це ключовий елемент світового океанічного конвеєра, який транспортує близько 173 мільйонів кубічних метрів води за секунду навколо Антарктиди, розподіляючи тепло, воду та поживні речовини по всій планеті. Проте через діяльність людини та кліматичні зміни ця течія може ослабнути на 20% до 2050 року, пише Daily Mail.

Це сповільнення може призвести до прискореного танення льоду, підвищення рівня світового океану та неконтрольованого глобального потепління. Доктор Бішахдатта Гаєн з Мельбурнського університету порівнює цю течію з "двигуном" океану: якщо він перестане працювати належним чином, це спровокує екстремальні погодні явища та пришвидшить зміну клімату.

Механізм ACC схожий на Атлантичну меридіональну обертальну циркуляцію (AMOC), де рух водних мас залежить від солоності та температури. Проте стрімке танення антарктичного льоду насичує океан прісною водою, порушуючи цей баланс.

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Фахівці вже фіксують рекордно низькі рівні морського льоду в Антарктиді, що лише підтверджує серйозність ситуації. Доктор Гаєн пояснює, що зменшення солоності океану послаблює процеси циркуляції, що ще більше сповільнює течію ACC і може викликати ланцюгову реакцію негативних змін у кліматичній системі Землі.

Використовуючи високопродуктивний суперкомп’ютер, науковці змоделювали, як танення антарктичного льоду вплине на Антарктичну циркумполярну течію (ACC) за умов інтенсивних викидів парникових газів. Виявилося, що цей процес може сповільнити течію на 20% вже до 2050 року.

Оскільки ACC відіграє роль природного бар’єра для Південного океану, її послаблення дозволить більшій кількості тепла проникати до Антарктиди. Це прискорить танення крижаного щита, запустивши небезпечний механізм взаємопідсилюваних змін клімату.

Антарктичний льодовий щит містить близько 90% усіх запасів прісної води на планеті, і його танення може спричинити різке підвищення рівня моря. Це поставить під загрозу життя 230 мільйонів людей, що мешкають у прибережних регіонах. Крім того, уповільнення течії знизить здатність океану поглинати вуглекислий газ, що лише прискорить глобальне потепління.

Зміни в ACC також негативно позначаться на екосистемі Антарктики, відкриваючи шлях для інвазивних видів, які раніше не могли існувати в цьому регіоні. Єдиним способом уникнути катастрофічних наслідків є зниження швидкості танення льоду через глобальні заходи з боротьби зі змінами клімату.

Нагадаємо, вчені дізнались, коли Землю чекає наступний льодовиковий період.

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