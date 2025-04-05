Большая голубая дыра в Карибском море: ученые сделали неспокойное открытие

Новые исследования отложений в Большой голубой дыре свидетельствуют о значительном увеличении количества тропических штормов за последние 5700 лет. Наибольшее увеличение было зафиксировано в последние два десятилетия.

Об этом сообщает Live Science. Ученые взяли образцы осадка из карстовой воронки, известной как Большая голубая дыра, расположенная в Карибском море, около 80 км от побережья Белиза. Анализ показал, что за последние 5700 лет тропические циклоны участились.

По словам главного автора исследования, научного сотрудника Франкфуртского университета имени Гете Доминика Шмитта, основное заключение их работы состоит в том, что частота региональных штормов растет в течение последних 5700 лет, а особенно резко это увеличение наблюдается за последние 20 лет.

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Тропические циклоны – мощные вращательные системы с низким давлением, которые формируются над теплыми океаническими водами. Они переносят тепло из воды в верхние слои атмосферы. Известно, что эти циклоны могут быть очень разрушительными, сопровождаются сильными ветрами, штормовыми приливами и интенсивными ливнями.

В ходе исследования ученые извлекли образцы осадка из карстовой воронки, известной как Большая голубая дыра. Образцы были взяты на глубине около 125 м под водой. Карстовая воронка образовалась при повышении уровня моря в последний ледниковый период около 10 000 лет назад.

Интересно, что образец осадка, который ученые извлекли, имеет длину около 30 метров и является самой непрерывной записью тропических штормов в этом регионе. Команда изучила слои осадка в керне и смогла установить количество тропических штормов, которые случались в регионе в течение 5700 лет. Каждый год откладываются два слоя осадков благоприятных погодных условий, что позволяет исследователям определять годы в обратном порядке.

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Полученные результаты свидетельствуют, что тропические штормы участились после того, как люди начали сжигать ископаемое топливо в период промышленной революции. По словам Шмитта, данные показывают, что за последние почти 6000 лет над Большой голубой дырой происходило от 4 до 16 тропических штормов и ураганов ежегодно. В то же время, за последние 20 лет в этом же регионе зафиксировано по меньшей мере 9 таких штормов.

Ученые считают, что существуют два основных фактора, способствующих росту количества тропических циклонов:

Миграция зоны внутритропической конвергенции (ITCZ) к югу. Увеличение температуры океанов в глобальном масштабе.

Исследователи считают, что за последние годы количество тропических штормов в этом регионе увеличилось из-за глобального потепления. Они также прогнозируют, что рост числа циклонов будет продолжаться в ближайшие десятилетия. По их подсчетам, к концу 2100 года Карибские острова могут столкнуться с 45 тропическими штормами и ураганами.

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