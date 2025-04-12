Ученые перевели зарплаты римлян в современную валюту: результаты удивили

Римская империя считается не только самым влиятельным государством своего времени, но и одним из самых богатых. Ее единственным конкурентом по масштабам и ресурсам была Империя Хань, будущий Китай. Группа историков решила сравнить экономические показатели обеих империй, перечислив их доход в современные единицы измерения, чтобы лучше понять масштаб экономик.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые сравнивали экономику Рима по состоянию на 165 год н. с экономикой империи Хань на 2 год н. Именно эти годы считаются пиковыми периодами развития обоих государств.

Поскольку тогдашняя экономика существенно отличалась от современной, исследователи взяли за основу условный прожиточный минимум – 333 кг пшеницы на человека в год. Этот объем учитывает 250 кг зерна, необходимого для питания и еще 83 кг в стоимости товаров первой необходимости.

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На основе архивных документов ученые определили, что ВВП на одного человека в Древнем Риме составлял эквивалент 750 кг пшеницы - то есть превышал прожиточный минимум в 2,25 раза. В Империи Хань этот показатель был несколько ниже – 626 кг пшеницы на человека в год или 1,88 прожиточных минимума.

Однако сам по себе ВВП на душу населения не является точным отражением реальных доходов. Поэтому авторы исследования также представили отдельные данные о заработках разных социальных групп. В Риме примерно 70% населения имели доход на уровне 1,34–1,88 прожиточных минимумов (т.е. 446–626 кг пшеницы в год). В империи Хань около 75% людей зарабатывали поменьше – в пределах 1,03–1,44 прожиточных минимумов, или 342–479 кг пшеницы в год.

Другая интересная задача – как именно перевести "прожиточный минимум" двухлетней давности в современные денежные единицы. Исследователи решили приравнять его к базовым издержкам, необходимым для физического существования среднего американца в ценах 1990 года. Такой уровень они оценили в 400 долларов в месяц.

Таким образом, в пересчете на доллары 1990 года типичный житель Древнего Рима имел месячный доход на уровне 536-752 доллара. В свою очередь житель Империи Хань получал примерно 412-576 долларов в месяц.

Поскольку покупательная способность доллара 1990 для современного украинца может быть непонятной, эти цифры адаптированы к нынешним реалиям, использовав современный прожиточный минимум в Украине по состоянию на 2025 год - это 3028 гривен.

По такой логике, средний римлянин в 165 году н. получал бы сейчас от 4057 до 5692 гривен в месяц. А гражданин Империи Хань – в пределах 3118–4360 гривен.

Если брать за базу не прожиточный минимум, а действующую минимальную зарплату в Украине (8 тысяч гривен), то для расчетов нужно умножить указанные доходы еще на коэффициент 2,6.

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