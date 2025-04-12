Вчені перевели зарплати римлян у сучасну валюту: результати здивували

Римська імперія вважається не лише найвпливовішою державою свого часу, а й однією з найбагатших. Її єдиним конкурентом за масштабами й ресурсами була Імперія Хань, майбутній Китай. Група істориків вирішила порівняти економічні показники обох імперій, перерахувавши їхній дохід у сучасні одиниці виміру, аби краще зрозуміти масштаб економік.

У своєму дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, вчені порівнювали економіку Риму станом на 165 рік н.е. з економікою Ханьської імперії на 2 рік н.е. Саме ці роки вважаються піковими періодами розвитку обох держав.

Оскільки тодішня економіка суттєво відрізнялася від сучасної, дослідники взяли за основу так званий умовний прожитковий мінімум – 333 кг пшениці на людину в рік. Цей обсяг враховує 250 кг зерна, необхідного для харчування, і ще 83 кг у вартості товарів першої необхідності.

Читайте також: Вчені розкрили походження культового англосаксонського шолома, знайденого у Данії

На основі архівних документів науковці визначили, що ВВП на одну особу в Давньому Римі становив еквівалент 750 кг пшениці – тобто перевищував прожитковий мінімум у 2,25 рази. В Імперії Хань цей показник був дещо нижчим – 626 кг пшениці на людину на рік, або 1,88 прожиткових мінімуми.

Проте сам по собі ВВП на душу населення не є точним відображенням реальних доходів. Тому автори дослідження також представили окремі дані щодо заробітків різних соціальних груп. У Римі приблизно 70% населення мали дохід на рівні 1,34–1,88 прожиткових мінімумів (тобто 446–626 кг пшениці на рік). У Ханьській імперії близько 75% людей заробляли трохи менше – в межах 1,03–1,44 прожиткових мінімумів, або 342–479 кг пшениці на рік.

Інша цікава задача – як саме перевести "прожитковий мінімум" дворічної давнини в сучасні грошові одиниці. Дослідники вирішили прирівняти його до базових витрат, необхідних для фізичного існування середнього американця у цінах 1990 року. Такий рівень вони оцінили у 400 доларів на місяць.

Таким чином, у перерахунку на долари 1990 року, типовий мешканець Стародавнього Риму мав місячний дохід на рівні 536–752 долари. У свою чергу, житель Імперії Хань отримував приблизно 412–576 доларів на місяць.

Оскільки купівельна спроможність долара 1990 року для сучасного українця може бути незрозумілою, ці цифри адаптовані до нинішніх реалій, використавши сучасний прожитковий мінімум в Україні станом на 2025 рік – це 3028 гривень.

За такою логікою, середній римлянин у 165 році н.е. отримував би нині від 4057 до 5692 гривень на місяць. А громадянин Імперії Хань – у межах 3118–4360 гривень.

Якщо ж брати за базу не прожитковий мінімум, а чинну мінімальну зарплату в Україні (8 тисяч гривень), то тоді для розрахунків потрібно помножити вказані доходи ще на коефіцієнт 2,6.

Раніше ми розповідали, що у пісках Єгипту знайшли стародавнє місто золота.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!