В Омане обнаружили древний музыкальный инструмент в возрасте 4000 лет: чем интересен

В Омане археологи обнаружили необычную находку — пару бронзовых тарелок в возрасте около 4 000 лет, которые вызвали подлинное удивление среди ученых. Исследование показало, что эти предметы являются старыми музыкальными инструментами.

Находку удалось датировать третьим тысячелетием до нашей эры. Обе тарелки были обнаружены еще в 2018 году во время археологических раскопок старинного здания. Ученые обратили внимание на то, что они полностью идентичны по размеру и совсем не имеют повреждений, что может свидетельствовать об их бережном хранении. Об этом пишет Fox News.

Артефакты имеют округлую форму, диаметр - 138 мм, посередине расположено рельефное углубление глубиной 17 мм и шириной 76 мм, в центре которого отверстие диаметром 4,2 мм. Со временем бронзовая поверхность тарелок окислилась, вследствие чего они приобрели зеленоватый оттенок.

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Как объясняют исследователи, изучение музыкальных инструментов бронзового века осложняется тем, что большинство из них изготовляли из плохо хранящихся материалов. Чаще всего до наших дней доходят образцы из металла или кости. Поэтому эта находка имеет особую ценность.

Ученые отметили, что подобные ударные инструменты встречаются в археологических контекстах Бронзового века в регионах Ближнего Востока, Месопотамии и долины Инда, тогда как на территории Леванта они появляются чуть позже – уже во втором тысячелетии до н.

Предполагается, что эти тарелки могли использоваться в ритуальных церемониях, например, при строительстве храмов. Впрочем, окончательные выводы пока делать рано. Археологи намерены продолжить исследования, чтобы лучше понять социальную функцию этих уникальных артефактов.

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