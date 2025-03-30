На території Єгипту виявили гробницю фараона віком 3600 років: чим унікальна

У Єгипті археологи розкопали величезну гробницю невідомого фараона віком близько 3600 років. Знахідку виявили єгипетські та американські археологи в Абідосі — одному з найдавніших міст Стародавнього Єгипту. Гробниця знаходиться на глибині 23 футів.

Похоронна камера має прикрашений вхід, декілька кімнат та високі склепіння з глиняної цегли заввишки 16 футів. За даними видання, ця гробниця значно більша за ту, яку знайшли в Абідосі понад десять років тому. Тоді її вважали першим матеріальним підтвердженням існування "зниклої" династії царів. Про це повідомляє The New York Times.

Куратор Пенсильванського музею у Філадельфії Йозеф Вегнер, який брав участь у розкопках, назвав це відкриття новим етапом у дослідженні династії та зазначив, що це надзвичайно захоплююче.

Археологи припускають, що невідомий фараон міг бути членом так званої Абідоської династії. Такий висновок зроблено на основі схожості гробниці з похованням фараона Сенеб-Каю, знайденим у 2014 році.

На цегляній кладці гробниці зображено сцени з богинею Ісідою та її сестрою Нефтідою, які традиційно використовувалися в похоронних ритуалах. Однак скелетні останки не ідентифіковані, оскільки гробниця зазнала значних пошкоджень.

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За словами дослідників, грабіжники майже повністю очистили поховання, зокрема, нішу для каноп — посудин для збереження органів, які зазвичай знаходилися у позолоченій скрині. Проте археологи виявили кераміку та написи, що свідчать про повторне використання гробниць приблизно 1700 років тому з метою видобутку вапняку, граніту та кварциту.

Через пошкодження розписів грабіжниками дослідники не змогли точно розібрати ім’я правителя, викарбуване жовтими ієрогліфами.

"Вони знищили частину написів, залишивши лише фрагменти тексту, які нічого не повідомляють... Проте археологічні дослідження не завжди дають очікувані результати, тому ми продовжуємо працювати", — зазначив Вегнер.

Археологиня Кетрін Хоулі з Нью-Йоркського університету назвала знахідку надзвичайно важливою, адже вона проливає світло на період роздробленості Стародавнього Єгипту, коли країна була поділена між конкуруючими державами, що залишили мало матеріальних свідчень.

Дослідження скелета Сенеб-Каю свідчить, що фараон, ймовірно, загинув у бою. На думку Вегнера, цей період був часом воюючих правителів, які боролися за владу.

Археологи планують продовжувати розкопки та захищати територію від подальших руйнувань.

"Ми завжди мріємо знайти гробницю, яка збереглася повністю або хоча б частково. І, можливо, такі поховання ще чекають на нас", — підсумував Вегнер.

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