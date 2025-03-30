На территории Египта обнаружили гробницу фараона в возрасте 3600 лет: чем уникальна

В Египте археологи раскопали огромную гробницу неизвестного фараона в возрасте около 3600 лет. Находку обнаружили египетские и американские археологи в Абидосе – одном из древнейших городов Древнего Египта. Гробница находится на глубине 23 фута.

Погребальная камера имеет украшенный вход, несколько комнат и высокие своды из глиняного кирпича высотой 16 футов. По данным издания, эта гробница значительно больше той, которую нашли в Абидосе более десяти лет назад. Тогда ее считали первым материальным подтверждением существования "пропавшей" династии царей. Об этом сообщает The New York Times.

Принимавший участие в раскопках куратор Пенсильванского музея в Филадельфии Йозеф Вегнер назвал это открытие новым этапом в исследовании династии и отметил, что это чрезвычайно увлекательно.

Археологи предполагают, что неизвестный фараон мог быть членом так называемой абидосской династии. Такой вывод сделан на основе схожести гробницы с погребением фараона Сенеб-Кая, найденным в 2014 году.

На кирпичной кладке гробницы изображены сцены с богиней Исидой и ее сестрой Нефтидой, которые традиционно использовались в погребальных ритуалах. Однако скелетные останки не идентифицированы, поскольку гробница получила значительные повреждения.

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По словам исследователей, грабители почти полностью очистили захоронение, в частности, нишу для каноп — сосудов для хранения органов, обычно находившихся в золоченом сундуке. Однако археологи обнаружили керамику и надписи, свидетельствующие о повторном использовании гробниц примерно 1700 лет назад для добычи известняка, гранита и кварцита.

Из-за повреждения росписей грабителями исследователи не смогли точно разобрать имя правителя, отчеканенное желтыми иероглифами.

"Они уничтожили часть надписей, оставив лишь ничего не сообщающие фрагменты текста... Однако археологические исследования не всегда дают ожидаемые результаты, поэтому мы продолжаем работать", — отметил Вегнер.

Археологиня Кэтрин Хоули из Нью-Йоркского университета назвала находку чрезвычайно важной, ведь она проливает свет на период раздробленности Древнего Египта, когда страна была разделена между конкурирующими государствами, оставившими мало материальных свидетельств.

Исследование скелета Сенеб-Кая свидетельствует о том, что фараон, вероятно, погиб в бою. По мнению Вегнера, этот период был временем воюющих правителей, боровшихся за власть.

Археологи планируют продолжать раскопки и защищать территорию от дальнейших разрушений.

"Мы всегда мечтаем найти гробницу, которая сохранилась полностью или хотя бы частично. И, возможно, такие захоронения еще ждут нас", - подытожил Вегнер.

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