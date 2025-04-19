В Омані виявили древній музичний інструмент віком 4000 років: чим цікавий

В Омані археологи виявили незвичайну знахідку — пару бронзових тарілок віком близько 4 000 років, яка викликала справжнє здивування серед науковців. Дослідження показало, що ці предмети є давніми музичними інструментами.

Знахідку вдалося датувати третім тисячоліттям до нашої ери. Обидві тарілки були виявлені ще у 2018 році під час археологічних розкопок стародавньої будівлі. Вчені звернули увагу на те, що вони повністю ідентичні за розміром і зовсім не мають пошкоджень, що може свідчити про їхнє дбайливе зберігання. Про це пише Fox News.

Артефакти мають округлу форму, діаметр — 138 мм, посередині розташоване рельєфне заглиблення завглибшки 17 мм і шириною 76 мм, у центрі якого — отвір діаметром 4,2 мм. З часом бронзова поверхня тарілок окислилася, внаслідок чого вони набули зеленкуватого відтінку.

Читайте також: Вчені виявили у Месопотамії гробницю з останками підлітків: чим цікава

Як пояснюють дослідники, вивчення музичних інструментів бронзової доби ускладнюється тим, що більшість з них виготовляли з матеріалів, які погано зберігаються. Найчастіше до наших днів доходять лише зразки з металу або кістки. Саме тому ця знахідка має особливу цінність.

Науковці зауважили, що подібні ударні інструменти трапляються в археологічних контекстах Бронзового віку в регіонах Близького Сходу, Месопотамії та долини Інду, тоді як на території Леванту вони з’являються трохи пізніше — вже у другому тисячолітті до н.е.

Існує припущення, що ці тарілки могли використовуватися в ритуальних церемоніях, наприклад, під час будівництва храмів. Втім, остаточні висновки поки що робити зарано. Археологи мають намір продовжити дослідження, аби краще зрозуміти соціальну функцію цих унікальних артефактів.

Раніше ми розповідали, що на території Єгипту виявили гробницю фараона віком 3600 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!