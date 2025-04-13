Трохи менше, ніж на Землі: вчені розрахували точну тривалість дня на Урані

Астрономи встановили, що доба на Урані триває дещо довше, ніж вважалось раніше. Згідно з новим дослідженням, опублікованим у журналі Nature Astronomy, день на сьомій планеті Сонячної системи триває 17 годин, 14 хвилин і 52 секунди, що на 28 секунд довше порівняно з попередніми вимірами, зробленими космічним апаратом NASA Voyager 2 під час його прольоту повз Уран у 1986 році.

Нове відкриття базується на аналізі 11-річних спостережень за планетою за допомогою космічного телескопа Габбл. Про це пише Live Science.

Близько 40 років тому Voyager 2 став першим і досі єдиним космічним апаратом, який дослідив Уран зблизька. Тоді, використовуючи радіосигнали від полярних сяйв планети та дані про її магнітне поле, вчені визначили, що обертання Урана навколо своєї осі триває приблизно 17 годин, 14 хвилин і 24 секунди.

Ця величина використовувалася для створення системи координат планети, проте мала суттєву невизначеність — близько 36 секунд. З кожним обертом Урана ця похибка накопичувалась, що з часом унеможливило точне визначення орієнтації магнітної осі планети.

Щоб отримати точніші дані, команда дослідників простежила рух полярних сяйв на магнітних полюсах Урана за шістьма серіями спостережень телескопа Габбл, проведених з 2011 по 2022 рік. Це дозволило науковцям уточнити розташування магнітних полюсів і, відповідно, період обертання планети.

"Безперервні спостереження з Габбла мали вирішальне значення. Без цього масиву даних було б неможливо виявити періодичний сигнал із досягнутим нами рівнем точності," — зазначив Лоран Ламі, астроном Паризької обсерваторії та головний автор дослідження.

За словами вчених, новий вимір має невизначеність менше ніж 0,04 секунди, що значно точніше порівняно з попередніми даними.

Хоча різниця в 28 секунд перебуває в межах допустимої похибки попередніх розрахунків Voyager 2, нове значення має набагато вищу точність.

"Не так уже й багато змінилося. Проте тепер інформація достатньо точна, щоб бути більш корисною," — прокоментував Тім Беддінг, астроном із Сіднейського університету в Австралії, у розмові з виданням New Scientist.

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Астрономи стверджують, що завдяки значно меншій невизначеності нова система координат Урана повинна залишатись актуальною протягом кількох десятиліть. Майбутні місії до планети, наприклад запропоновані NASA Uranus Orbiter і Probe, зможуть використовувати цю систему координат для вибору оптимальних точок входу в атмосферу.

"Завдяки цій новій системі довготи ми тепер можемо порівнювати спостереження за полярними сяйвами, що охоплюють майже 40 років, і навіть планувати майбутню місію до Урана," — підкреслив Ламі.

Нагадаємо, раніше дослідники відтворили аромат стародавніх мумій.

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