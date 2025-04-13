Чуть меньше, чем на Земле: учёные рассчитали точную продолжительность дня на Уране

Астрономы установили, что сутки на Уране продолжаются несколько дольше, чем считалось ранее. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, день на седьмой планете Солнечной системы длится 17 часов, 14 минут и 52 секунды, что на 28 секунд дольше по сравнению с предыдущими измерениями, сделанными космическим аппаратом NASA Voyager 2 во время его пролета9 мимо Урана.

Новое открытие основано на анализе 11-летних наблюдений за планетой с помощью космического телескопа Габбл. Об этом пишет Live Science.

Около 40 лет назад Voyager 2 стал первым до сих пор единственным космическим аппаратом, который исследовал Уран вблизи. Тогда, используя радиосигналы от полярных сияний планеты и сведения о ее магнитном поле, ученые определили, что вращение Урана вокруг своей оси длится примерно 17 часов, 14 минут и 24 секунды.

Эта величина использовалась для создания системы координат планеты, однако имела существенную неопределенность около 36 секунд. С каждым оборотом Урана эта погрешность накапливалась, что со временем исключило точное определение ориентации магнитной оси планеты.

Чтобы получить более точные данные, команда исследователей проследила движение полярных сияний на магнитных полюсах Урана по шести сериям наблюдений телескопа Габбл, проведенных с 2011 по 2022 год. Это позволило учёным уточнить расположение магнитных полюсов и, соответственно, период обращения планеты.

"Непрерывные наблюдения с Габбла имели решающее значение. Без этого массива данных было бы невозможно обнаружить периодический сигнал с достигнутым нами уровнем точности", - отметил Лоран Лами, астроном Парижской обсерватории и главный автор исследования.

По словам ученых, новое измерение имеет неопределенность менее 0,04 секунды, что значительно точнее по сравнению с предварительными данными.

Хотя разница в 28 секунд находится в пределах допустимой погрешности предварительных расчетов Voyager 2, новое значение имеет гораздо более высокую точность.

"Не так уж многое изменилось. Однако теперь информация достаточно точная, чтобы быть более полезной", - прокомментировал Тим Беддинг, астроном из Сиднейского университета в Австралии, в разговоре с изданием New Scientist.

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Астрономы утверждают, что благодаря значительно меньшей неопределенности, новая система координат Урана должна оставаться актуальной в течение нескольких десятилетий. Предстоящие миссии к планете, например, предложенные NASA Uranus Orbiter и Probe, смогут использовать эту систему координат для выбора оптимальных точек входа в атмосферу.

"Благодаря этой новой системе долготы мы теперь можем сравнивать наблюдения за полярными сияниями, охватывающими почти 40 лет, и даже планировать предстоящую миссию в Уран", - подчеркнул Лами.

Напомним, ранее исследователи воспроизвели аромат древних мумий.

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