У старовинному палаці у Кореї знайшли туалет віком 1300 років (фото)

Археологи виявили в Кореї залишки кількох стародавніх туалетів зі змивом у палацовому комплексі, зведеному 1300 років тому. Однак один із них виявився особливим: він належав спадкоємному принцу та був напряму з’єднаний із річкою.

Як пише Live Science, про існування палацу було відомо й раніше, але нові розкопки відкрили ще більше деталей, зокрема систему туалетів зі змивом. Археологиня Кім Гьон Йоль з Корейської служби спадщини пояснила, що ці туалети не функціонували так, як сучасні. Ймовірно, слуга вручну заливав у них воду, щоб змити відходи через спеціальний злив. Вода несла їх у спеціальну систему, що спорожнялася в кінці.

Читайте також: Розміром з долоню: у Китаї знайшли кістки найменшого кота у світі, що жив 300 тисяч років тому (фото)

Один із туалетів, знайдених у самій будівлі палацу, напряму скидав відходи в річку, що свідчить про його особливий статус. Інші туалети, розташовані за межами палацу, утримували відходи всередині, подібно до традиційних вбиралень.

Знайдений палацовий комплекс називається Донгун, що перекладається як "палац наслідного принца". Його побудували у 674 році разом зі ставком Воджі. Археологи вже виявили на цьому місці залишки 26 будівель, а також артефакти, серед яких посуд і прикрашена орнаментом цегла.

Хоча це перша така знахідка в Кореї, самі туалети зі змивом з’явилися значно раніше. Наприклад, у цивілізації долини Інду (територія сучасного Пакистану) ще у 2600-1900 роках до н.е. існували міста з розвиненою каналізацією.

До порівняння, в Англії перші туалети зі змивом з’явилися тільки у 1596 році, коли сер Джон Гаррінгтон розробив прототип для королеви Єлизавети I. Його пристрій змивав відходи у вигрібні ями — ранній аналог сучасних туалетів.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!