Розміром з долоню: у Китаї знайшли кістки найменшого кота у світі, що жив 300 тисяч років тому (фото)

Вчені ідентифікували новий вид котів, розмір яких був настільки малим, що вони могли б поміститися на долоні людини. Цей вид, який існував в Китаї 300 тисяч років тому, був виявлений за скам'янілою щелепою.

Останки цієї маленької кішки знайшли глибоко в печері, де проживали давні люди. Дослідники припускають, що знайдена тварина може бути найменшою кішкою, яку вони коли-небудь вивчали, повідомляє Live Science.

Цей новий вид належить до роду леопардових котів Prionailurus, сімейства диких котів, яке досі існує в Південній Азії. У той час як сучасні леопардові коти зазвичай мають розмір схожий на домашніх кішок (середня довжина яких складає до 70 см і вага понад 2 кг), знайдена істота була набагато меншою.

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"Цей кіт був значно менший за домашнього, його вага становила близько 1 кілограма", – зазначив провідний автор дослідження Цигао Цзянцзуо.

Вчені ідентифікували за скам’янілою щелепою крихітний вид котів. Джерело: Live Science

Вчений додав, що коти були типовими мешканцями четвертинного періоду (геологічного періоду, що триває з 2,58 мільйона років тому до сьогодні) і часто знаходилися в печерах. Однак виявлення такого маленького кота стало несподіванкою для дослідників.

Скам'янілості предків леопардових котів рідко зустрічаються, оскільки ці тварини жили в незахищених лісах, де їхні кістки швидко руйнувалися, що значно зменшує кількість збережених доісторичних зразків. Знайдений екземпляр зберігся завдяки сприятливому середовищу печери, що надало вченим рідкісну можливість дослідити ці скам'янілості.

Науковець також зазначив, що вони планують продовжити систематичне дослідження видів котів, як у Китаї, так і по всьому світу, які раніше були недостатньо вивчені.

"Ми прагнемо вивчити походження та еволюцію різноманітних представників родини котячих", – додав Цзянцзуо.

Нагадаємо, в Японії знайшли унікальні скамʼянілі кістки віком 20 000 років.

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