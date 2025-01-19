В Японії знайшли унікальні скамʼянілі кістки віком 20 000 років

20-тисячолітні кістки, відомі як "людина Ушикави", які раніше вважалися одними з найдавніших людських скам'янілостей Японії, виявилися останками бурого ведмедя.Скам'янілі кістки були знайдені наприкінці 1950-х років у місті Тойохасі, що приблизно за 225 кілометрів від Токіо.

Антрополог Токійського університету Ген Сува, який очолював нове дослідження, зазначив, що сумніви щодо природи цих скам'янілостей виникли ще у 1980-х роках.Про це повідомляє Live Science

Дослідження, опубліковане в журналі Anthropological Science, встановило, що скам'янілі фрагменти належать бурому ведмедю.

Скам'янілості, знайдені в районі Ушикава під час розкопок у 1957–1959 роках, спочатку вважали людськими кістками — плечовою та стегновою. Але сучасні методи, включаючи комп'ютерну томографію, показали, що це були кістки передпліччя і стегна стародавнього бурого ведмедя.

Ген Сува пояснив, що у 1950-х роках японські палеонтологи мали обмежене уявлення про зовнішній вигляд ведмежих кісток, оскільки такі знахідки були рідкісними. Водночас вони детально описали і зібрали значну кількість скелетних останків під час розкопок.

Раніше вважалося, що "людина Ушикави" могла бути представником однієї з найдавніших груп людей, що мешкали на території Японії понад 20 000 років тому. Але виявилося, що найдавніші людські останки на материку були знайдені неподалік міста Хамакіта. Вони включають фрагменти кісток двох осіб, які жили 14 000 і 17 000 років тому.

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Це не перший випадок плутанини між людськими і тваринними останками. Наприклад, у 1990-х роках кістка, знайдена в печері на Алясці, спершу була ідентифікована як ведмежа, але пізніше виявилася людською — вона належала індіанці, яка жила близько 3000 років тому.

Окрім відкриття про "людину Ушикави", вчені досліджують інші цікаві випадки. Наприклад, мозазавра, описаного у 2021 році, підозрюють у "підробленому" походженні. Деякі частини його щелепи, які датуються періодом 72–66 мільйонів років тому, мають невідповідності.

Нові методи, такі як комп'ютерна томографія, допомагають ученим перевіряти автентичність знахідок і розвінчувати попередні припущення.

Нагадаємо, раніше в Антарктиді знайшли бурштин віком 90 мільйонів років.

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