В Японии нашли уникальные окаменевшие кости 20 000 лет

20-тысячелетние кости, известные как "человек Ушикава", ранее считавшиеся одними из древнейших человеческих окаменелостей Японии, оказались останками бурого медведя. Окаменевшие кости были найдены в конце 1950-х годов в городе Тойохасе, примерно за 2 Токио.

Возглавлявший новое исследование антрополог Токийского университета Ген Сува отметил, что сомнения в природе этих окаменелостей возникли еще в 1980-х годах. Об этом сообщает Live Science.

Исследование, опубликованное в журнале Anthropological Science, установило, что окаменевшие фрагменты принадлежат бурому медведю.

Окаменелости, найденные в районе Ушикава во время раскопок в 1957–1959 годах, сначала считали человеческими костями — плечевой и бедренной. Но современные методы, включая компьютерную томографию, показали, что это были кости предплечья и бедра древнего бурого медведя.

Ген Сува объяснил, что в 1950-х годах японские палеонтологи имели ограниченное представление о внешнем виде медвежьих костей, поскольку такие находки были редкими. В то же время, они подробно описали и собрали значительное количество скелетных останков во время раскопок.

Ранее считалось, что "человек Ушикава" мог быть представителем одной из древнейших групп людей, проживавших на территории Японии более 20 000 лет назад. Но оказалось, что самые древние человеческие останки на материке были найдены недалеко от города Хамакита. Они включают фрагменты костей двух человек, живших 14 000 и 17 000 лет назад.

Читайте также: В Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты (фото)

Это не первый случай путаницы между человеческими и животными останками. Например, в 1990-х годах кость, найденная в пещере на Аляске, сначала была идентифицирована как медвежонок, но позже оказалась человеческой — она принадлежала индейке, жившей около 3000 лет назад.

Кроме открытия о "человеке Ушикава", ученые исследуют другие интересные случаи. К примеру, мозазавра, описанного в 2021 году, подозревают в "поддельном" происхождении. Некоторые части его челюсти, датируемые периодом 72-66 миллионов лет назад, имеют несоответствия.

Новые методы, такие как компьютерная томография, помогают ученым проверять подлинность находок и развенчивать предыдущие предположения.

Напомним, ранее в Антарктиде нашли янтарь в возрасте 90 миллионов лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!