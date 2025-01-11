Еволюційну загадку розгадано: вчені з'ясували, чому наші предки 60 млн років тому масово народжували близнюків

60 мільйонів років тому народження близнюків було звичайним явищем серед предків-приматів. Однак з плином еволюції кількість потомства зменшилася, і сучасна людина здебільшого народжує лише одну дитину.

До такого висновку дійшли антропологи з Університету Західного Вашингтона та Єльського університету. Результати їхнього дослідження опублікувало видання Interesting Engineering.

На думку дослідників, перехід приматів до переважно одноплідного розмноження збігся з процесом енцефалізації – еволюційним збільшенням розміру мозку. Вони зазначають, що з часом у людей відбувалося зменшення кількості потомства паралельно зі зростанням об’єму мозку.

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Дослідники зазначають, що багатоплідна вагітність вимагала від матері значних енергетичних затрат і фізичних зусиль, що робило її життя складнішим. Тому примати, які народжували лише одну дитину, мали більше шансів на виживання.

Вчені Джек Макбрайд та Тесла Монсон підкреслюють, що аналіз кількості потомства у філогенії ссавців може дати цінні знання про еволюційні процеси, які вплинули на розвиток людства.

Вчені використовували математичні алгоритми для картографування кількості потомства та вивчення закономірностей. Оскільки родинні скам'янілості зустрічаються дуже рідко, вони зверталися до публічних баз даних, щоб зібрати антропологічні дані про вагітність, а також розміри тіла при народженні та в дорослому віці.

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Дослідження виявило, що багатоплідна вагітність у приматів, включаючи двійнят або навіть трійнят, була пов'язана з "меншим розміром мозку та тіла, коротшою тривалістю вагітності та швидким ростом".

Також вчені відзначили, що перехід від багатоплідних до одноплідних вагітностей у приматів відбувався кілька разів. В результаті цього сучасна людина має більший мозок і тіло, а також, зазвичай, народжує лише одну дитину.

Раніше ми розповідали, що вчені знайшли ділянку мозку, яка керує старінням.

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