Эволюционная загадка разгадана: ученые выяснили, почему наши предки 60 млн лет назад массово рожали близнецов

60 миллионов лет назад рождение близнецов было обычным явлением среди предков-приматов. Однако с течением эволюции количество потомства уменьшилось, и современный человек в основном рождает только одного ребенка.

К такому выводу пришли антропологи из Университета Западного Вашингтона и Йельского университета. Результаты их исследования опубликовало издание Interesting Engineering.

По мнению исследователей, переход приматов к преимущественно одноплодному размножению совпал с процессом энцефализации – эволюционным увеличением размера мозга.

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Исследователи отмечают, что многоплодная беременность требовала от матери значительных энергетических затрат и физических усилий, что делало ее жизнь сложнее.

Ученые Джек Макбрайд и Тесла Монсон подчеркивают, что анализ количества потомства в филогении млекопитающих может дать ценные знания об эволюционных процессах, повлиявших на развитие человечества.

Ученые использовали математические алгоритмы для картографирования количества потомства и изучения закономерностей. Поскольку семейные окаменелости встречаются очень редко, они обращались в публичные базы данных, чтобы собрать антропологические данные о беременности, а также размеры тела при рождении и во взрослом возрасте.

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Исследование выявило, что многоплодная беременность у приматов, включая двойню или даже тройню, была связана с "меньшим размером мозга и тела, более короткой продолжительностью беременности и быстрым ростом".

Также ученые отметили, что переход от многоплодных к одноплодным беременностям у приматов происходил несколько раз.

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