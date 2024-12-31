Вчені б'ють на сполох: мозок може 'розчинятися' раніше, ніж ви думаєте

Нове дослідження вчених виявило важливий зв’язок між прискореним біологічним старінням і змінами у структурі мозку. Фахівці встановили, що об’єм сірої речовини має прямий вплив на швидкість старіння організму.

Це відкриття підкреслює ще одну важливу роль цієї частини мозку, навіть якщо раніше її не пов’язували безпосередньо з когнітивними здібностями. Про це пише PsyPost.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Affective Disorders, група вчених на чолі з Чжан Феном, заступником декана з молекулярної епідеміології та біоінформатики Наукового центру охорони здоров’я Сіаньського університету Цзяотун, використовувала сучасні біомаркери та дані нейровізуалізації для аналізу впливу біологічного віку на об’єм мозку.

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Результати дослідження показали, що, хоча хронологічний вік зазвичай вважається основним показником старіння, він не враховує індивідуальних відмінностей у цьому процесі. Для оцінки рівня біологічного старіння вчені застосували дві методики – індекс Клемера-Дубала (KDM) і PhenoAge, розраховані на основі біомаркерів крові, таких як альбумін і С-реактивний білок.

Методи KDM і PhenoAge представляють собою сучасні наукові інструменти, які дозволяють визначати біологічний вік людини на основі аналізу показників здоров’я, що містяться у крові. До таких показників належать рівень білків і ознаки запальних процесів. Завдяки цим методам стає можливим точніше оцінити швидкість біологічного старіння, порівнюючи його з хронологічним віком, і визначити потенційні ризики для здоров’я. Використовуючи дані з бази UK Biobank, яка включала інформацію про 14 725 осіб, дослідники зіставили ці показники з об'ємами мозкових структур, отриманими за допомогою МРТ.

Значне зменшення об’ємів було виявлено в ключових ділянках мозку, таких як сіра та біла речовина, гіпокамп і таламус, у людей із більш високими темпами біологічного старіння. Ці результати залишалися стабільними навіть після врахування таких факторів, як індекс маси тіла, рівень фізичної активності та соціально-економічний статус.

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У ході дослідження вчені також виявили очевидні демографічні різниці. Зокрема, у жінок і молодших осіб (до 55 років) спостерігався більш виражений зв'язок між прискореним біологічним старінням і зменшенням об'єму мозку. Крім того, учасники з нижчих соціально-економічних груп демонстрували значно більше зменшення об'ємів мозку, що змусило дослідників припустити, що екологічні фактори можуть посилювати ефекти біологічного старіння.

Однак це крос-секційне дослідження не дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки, а його вибірка, яка складається переважно з білих учасників, обмежує можливість застосування результатів до глобального населення, зазначили вчені. Попри це, результати відкривають нові перспективи для розробки заходів, спрямованих на уповільнення біологічного старіння, що може допомогти зменшити погіршення здоров'я мозку у мільйонів людей. Раннє виявлення та терапія, орієнтована на біомаркери, можуть стати важливим кроком у боротьбі з нейродегенерацією, пов’язаною зі старінням.

За даними світової статистики, зростає занепокоєння щодо старіння населення. Згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2050 року майже 20% населення планети буде старше 60 років, що збільшує потребу в дослідженнях таких станів, пов'язаних з біологічним старінням, як деменція.

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