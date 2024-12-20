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Чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду

Ціхоцька Марія

Чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта льодовикового періоду
Чоловік виявив поблизу свого будинку рештки мастодонта

Історія почалася з того, що господар помітив два зуби, що виглядали з-під землі серед листя. Подальші розкопки виявили низку кісток, включаючи добре збережену щелепу. За словами першовідкривача, усвідомлюючи важливість знахідки, він одразу звернувся до фахівців. Про це повыдомляється у заяві, опублікованій Музеєм штату Нью-Йорк.

Це відкриття стало першим виявленням мастодонта в штаті за останні 11 років. Науковці вважають, що знахідка допоможе розширити знання про фауну льодовикового періоду, який тривав приблизно 120-11,5 тисяч років тому.

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Мастодонти були масивними тваринами, схожими на волохатих мамонтів, вагою близько 6 тонн. Ці велетні населяли Північну Америку до 13 тисяч років тому, віддаючи перевагу сосновим лісам та заболоченим місцевостям. Їхні широкі ступні з короткими пальцями були ідеально пристосовані для пересування по вологому ґрунту.

Округ Оріндж здавна славиться палеонтологічними знахідками – тут виявлено третину всіх мастодонтів штату Нью-Йорк, загальна кількість яких сягає 150 особин

Серед знайдених решток – фрагменти пальця ноги, ребра, щелепа та зуби. Роберт Феранець, директор з досліджень Музею штату Нью-Йорк, підкреслив важливість знахідки для розуміння палеонтологічної спадщини регіону.

Наукова команда планує провести радіовуглецеве датування знахідки та детальне дослідження зубів і щелепи. Це дозволить визначити вік тварини, її раціон та особливості взаємодії з тогочасним середовищем.

За словами Феранця, кожна така знахідка – це унікальна можливість зазирнути в минуле, краще зрозуміти давні екосистеми та їх зв'язок із сучасним світом. Це відкриття стане ще одним важливим кроком у відтворенні повної історії штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли унікальну римську кольчугу.

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