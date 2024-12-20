Муж обнаружил вблизи своего дома остатки мастодонта ледникового периода

История началась с того, что хозяин заметил два зуба, выглядывавших из-под земли среди листьев. Последующие раскопки обнаружили ряд костей, включая хорошо сохраненную челюсть. По словам первооткрывателя, осознавая важность находки, он обратился к специалистам. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном Музеем штата Нью-Йорк.

Это открытие стало первым обнаружением мастодонта в штате за последние 11 лет. Ученые считают, что находка поможет расширить знания о фауне ледникового периода, который длился примерно 120-11,5 тысячи лет назад.

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Мастодонты были массивными животными, похожими на мохнатых мамонтов, весом около 6 тонн. Эти великаны населяли Северную Америку до 13 тысяч лет назад, предпочитая сосновые леса и заболоченные местности. Их широкие ступни с короткими пальцами были идеально приспособлены для передвижения по влажной почве.

Округ Ориндж издавна славится палеонтологическими находками – здесь обнаружена треть всех мастодонтов штата Нью-Йорк, общее количество которых достигает 150 особей.

Среди найденных останков – фрагменты пальца ноги, ребра, челюсть и зубы. Роберт Феранец, директор по исследованиям Музея штата Нью-Йорк, подчеркнул важность находки для понимания палеонтологического наследия региона.

Научная команда планирует провести радиоуглеродную датировку находки и детальное исследование зубов и челюсти. Это позволит определить возраст животного, его рацион и особенности взаимодействия с средой того времени.

По словам Ференца, каждая такая находка – уникальная возможность заглянуть в прошлое, лучше понять давние экосистемы и их связь с современным миром. Это открытие станет еще одним важным шагом в воспроизведении полной истории штата Нью-Йорк.

Напомним, в Германии нашли уникальную римскую кольчугу.

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