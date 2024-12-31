Ученые бьют тревогу: мозг может 'растворяться' раньше, чем вы думаете

Новое исследование ученых выявило важную связь между ускоренным биологическим старением и изменениями в структуре мозга. Специалисты установили, что объем серого вещества оказывает прямое влияние на скорость старения организма.

Это открытие подчеркивает еще одну важную роль в этой части мозга, даже если раньше ее не связывали непосредственно с когнитивными способностями. Об этом пишет PsyPost.

В исследовании, опубликованном в Journal of Affective Disorders, группа ученых во главе с Чжан Феном, заместителем декана по молекулярной эпидемиологии и биоинформатике Научного центра здравоохранения Сианьского университета Цзяотун, использовала современные биомаркеры и данные нейровизуализации для анализа влияния биологического мозга.

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Результаты исследования показали, что хотя хронологический возраст обычно считается основным показателем старения, он не учитывает индивидуальных различий в этом процессе. Для оценки уровня биологического старения ученые применили две методики – индекс Клемера-Дубала (KDM) и PhenoAge, рассчитанные на основе биомаркеров крови, таких как альбумин и С-реактивный белок.

Методы KDM и PhenoAge представляют собой современные научные инструменты, позволяющие определять биологический возраст человека на основе анализа содержащихся в крови показателей здоровья. К числу таких показателей относятся уровень белков и признаки воспалительных процессов. Благодаря этим методам становится возможным более точно оценить скорость биологического старения, сравнивая его с хронологическим возрастом и определить потенциальные риски для здоровья. Используя данные из базы UK Biobank, включавшей информацию о 14 725 человек, исследователи сопоставили эти показатели с объемами мозговых структур, полученными с помощью МРТ.

Значительное уменьшение объемов было обнаружено в ключевых участках мозга, таких как серое и белое вещество, гиппокамп и таламус, у людей с более высокими темпами биологического старения. Эти результаты оставались стабильными даже после учета таких факторов как индекс массы тела, уровень физической активности и социально-экономический статус.

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В ходе исследования учёные также обнаружили очевидные демографические разницы. В частности, у женщин и младших (до 55 лет) наблюдалась более выраженная связь между ускоренным биологическим старением и уменьшением объема мозга. Кроме того, участники из низших социально-экономических групп демонстрировали значительно большее уменьшение объемов мозга, что заставило исследователей предположить, что экологические факторы могут усиливать эффекты биологического старения.

Однако это кросс-секционное исследование не позволяет установить причинно-следственные связи, а его выборка, состоящая преимущественно из белых участников, ограничивает возможность применения результатов к глобальному населению, отметили ученые. Тем не менее, результаты открывают новые перспективы для разработки мер, направленных на замедление биологического старения, что может помочь уменьшить ухудшение здоровья мозга у миллионов людей. Раннее обнаружение и терапия, ориентированная на биомаркеры, могут стать важным шагом в борьбе с нейродегенерацией, связанной со старением.

По данным мировой статистики, растет обеспокоенность старением населения. Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году почти 20% населения планеты будет старше 60 лет, что увеличивает потребность в исследованиях таких состояний, связанных с биологическим старением, как деменция.

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