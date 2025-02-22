Запах минулого: дослідники відтворили аромат стародавніх мумій

У глибинах історії, серед пісків стародавнього Єгипту, де правили фараони, а мумії покоїлися у величних гробницях, розкрилася ще одна загадка – їхній аромат, що зберігався тисячоліттями. Вчені встановили, що давньоєгипетські мумії мають зовсім не той запах, який можна було б очікувати.

Замість затхлого аромату розкладання вони зберігають приємні нотки масел і воску, які використовувалися під час процесу муміфікації, повідомляє eurekalert.org.

Команда дослідників під керівництвом професора Матії Стрліча здійснила детальний аналіз, що відкрив новий погляд на техніку бальзамування і консервації тіл у давнину. Використовуючи сучасні методи, зокрема електронний "ніс" та газову хроматографію, науковці змогли визначити хімічні речовини, які формують унікальний аромат мумій. Серед них виявили терпени, такі як пінен, лімонен і вербенон, що походять із природних смол, масел та воску, застосованих у ритуалі муміфікації.

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Дослідження показало, що аромат мумій виявився набагато складнішим, ніж можна було припустити. Він поєднує деревні, пряні та солодкуваті ноти, доповнені легкими відтінками пахощів. Фахівці, які займалися аналізом запахів, зазначили, що більшість мумій мають приємний і навіть гедонічно привабливий аромат.

Наукова стаття, опублікована в журналі Американського хімічного товариства, розкрила ще одну цікаву деталь: мумії, що виставлені у музейних вітринах, мають більш насичений та складний аромат, ніж ті, що зберігаються у закритих сховищах. Це пояснюється тим, що у вітринах накопичуються летючі органічні сполуки, які впливають на інтенсивність запаху.

Отримані дані мають велике значення для збереження світової культурної спадщини. Науковці наголошують, що аромати мумій є невід'ємною частиною їхньої історичної та археологічної цінності, тому музеям варто враховувати цей аспект та розробляти заходи для їхнього збереження.

Це дослідження відкриває новий вимір у вивченні давнього Єгипту, дозволяючи не лише побачити артефакти минулого, а й відчути їхній запах, який зберігався протягом тисячоліть.

Нагадаємо, археологи виявили у Лондоні руїни римської базиліки віком 2000 років.

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