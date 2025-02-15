Археологи виявили у Лондоні руїни римської базиліки віком 2000 років

Під час розкопок на місці майбутнього будівництва хмарочоса в Лондоні археологи знайшли залишки римської базиліки, яка була зведена приблизно між 78 і 84 роками н. е. У ті часи місто носило назву Лондініум.

У підвальному приміщенні дослідники виявили фундамент двоповерхової будівлі, розміром майже з олімпійський басейн. Стіни були збудовані з кременю, цегли та щебеню, а фундамент сягав глибини майже 4 метри при ширині в 1 метр. Про це повідомляє Fox News.

Софі Джексон із Музею археології Лондона назвала знахідку "одним із найважливіших відкриттів" у лондонському Сіті за останні роки.

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Вважається, що ця базиліка була частиною римського форуму – місця для торгівлі, спілкування та отримання новин. Також є припущення, що вона слугувала трибуналом, де чиновники ухвалювали важливі управлінські рішення.

"Це серце римського Лондона, де приймали ключові рішення", – зазначив представник Музею археології Лондона Ендрю Хендерсон-Шварц.

За його словами, знахідка демонструє значні інвестиції в розвиток міста навіть на ранніх етапах його існування. Подальші розкопки можуть дати відповідь на запитання про первісний форум і причини його перебудови через 20 років.

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