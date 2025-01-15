В Антарктиді виявили дивовижну симетричну ''піраміду'', яка породила безліч теорій змови (фото)

Серед льодових просторів і величних гір Антарктиди знаходиться вершина, яка вражає своєю формою ідеальної піраміди. Її чотири рівні грані стали причиною численних теорій змови та викликали значний інтерес.

Однак науковці запевняють, що ця "піраміда", яка має висоту 1265 метрів, утворилася внаслідок природних процесів. Про це пише livescience.

Дослідники зазначають, що пірамідальна форма вершини виникла через багаторічну ерозію, яка тривала мільйони років. Головну роль у цьому процесі відіграла ерозія через замерзання та танення: вода проникала в тріщини скель, замерзала, розширювалася і поступово руйнувала структуру гори.

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Гора у формі піраміди в Антарктиді. Джерело: Google Maps

Науковці ставляться зі скепсисом до припущень про штучне походження антарктичної "піраміди". "Це звичайна гора, яка нагадує піраміду", – пояснює Ерік Рігно, професор науки про Землю. – "Форми пірамід не є неможливими, але вони рідко мають чотири такі грані".

Попри свій дивовижний вигляд, ця "піраміда" є природним утворенням, а не результатом діяльності древніх цивілізацій чи прибульців. Вона є черговим доказом того, як природа здатна створювати унікальні структури, що викликають у людей подив.

Нагадаємо, раніше в Антарктиді знайшли бурштин віком 90 мільйонів років.

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