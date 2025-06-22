Исчезающие облака и растущая жара: ученые прогнозируют новые вызовы климата

Ученые зафиксировали уменьшение площади облачного покрова на Земле, играющего важную роль в отражении солнечного излучения обратно в космос. Поэтому на планете накапливается еще больше тепла, что лишь обостряет последствия климатического кризиса.

Согласно новому исследованию, эти изменения могут частично объяснить резкий рост глобальных температур в 2023–2024 годах, который стал рекордным и ошеломил научное сообщество. Об этом сообщает The Guardian.

Исследователи из NASA и двух университетов проанализировали спутниковые снимки, отслеживающие облачность и динамику сохранения солнечной энергии на планете. Выяснилось, что наиболее эффективно отражают солнечный свет плотные облака, наиболее часто наблюдаемые в высоких широтах, вблизи полярных регионов. Именно в этих зонах площадь облаков уменьшилась на 1,5–3% за каждое десятилетие за последние 24 года.

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Профессор Кристиан Якоб из Университета Монаша (Австралия), один из соавторов исследования, отметил, что мощные атмосферные потоки постепенно смещаются поближе к полюсам, что приводит к уменьшению зоны облачности. По его словам, такие изменения полностью согласуются с прогнозами компьютерного моделирования, учитывающего повышение уровня CO₂ в атмосфере – прежде всего из-за сжигания ископаемого топлива.

"Подобные изменения в глобальных ветровых структурах были предсказуемы, поэтому сам факт их смещения не стал неожиданностью", – прокомментировал профессор Якоб.

Облака имеют решающее значение для климатического равновесия Земли

Облачный покров выполняет двойную функцию: он не только отражает часть солнечного излучения обратно в космос, но может удерживать тепло вблизи земной поверхности. Например, облачные ночи часто бывают более теплыми. Однако, как отмечает профессор Кристиан Якоб, общий эффект от облачности состоит в охлаждении планеты. Поэтому уменьшение облачного покрова влечет за собой дополнительное "нагревательное воздействие".

Климатолог Мэтт Ингленд из Университета Нового Южного Уэльса, который не был вовлечен в исследование, подчеркнул: "Облака – это один из ключевых факторов, регулирующих энергетический баланс Земли. Изменения в облачности могут оказать существенное влияние на ход глобального потепления, вызванного человеческой деятельностью".

Он также отметил, что результаты, обнародованные в журнале Geophysical Research Letters, проливают свет на рекордные температуры воздуха и воды, зафиксированные в 2023 и 2024 годах. По его словам, эти показатели "превзошли все предыдущие пределы".

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