Ученый утверждает, что время имеет трехмерную структуру: что известно о революционной теории

Наше представление о времени может быть гораздо проще, чем оно есть на самом деле. Доктор Гюнтер Клетечка из Университета Аляски предложил гипотезу, согласно которой время имеет не одно, а три измерения, и не линейно, как мы привыкли думать.

В своей работе он доказывает, что самое время является базовым элементом мироздания, в то время как пространство возникает как производное явление. Такой подход коренным образом меняет представление о физической реальности, хотя и опирается на научные обоснования, сообщает IFLScience.

Идеи о многомерности времени появлялись в науке и раньше, но в большинстве своем оставались в пределах теоретических моделей. Уникальность подхода Клетечки состоит в том, что он связал свою концепцию с реальными физическими величинами. В частности, с помощью своей модели ему удалось рассчитать массы таких частиц, как электрон и топ-кварк – и эти значения точно совпали с экспериментальными данными. Это открывает перспективу, когда его теория может иметь реальное научное применение.

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Согласно теории, три временных координат образуют фундаментальную основу, на которой "выстраивается" пространство. Одно из измерений – это знакомое нам линейное восприятие времени, тогда как два других могут предоставлять доступ к альтернативным вариантам одного и того же события. Это похоже на концепцию мультивселенных, часто встречающуюся в научной фантастике, но в данном случае такая идея подкреплена физическими расчетами.

По словам Клетечки, дополнительные временные измерения проявляются только в особых условиях – на квантовом уровне или в масштабах Вселенной. Поэтому мы не наблюдаем их в обычной жизни. Однако их влияние может быть косвенно обнаружено, в частности из-за разницы между скоростью света и гравитационных волн. Исследователь считает, что подобные эффекты можно будет подтвердить с помощью современных или будущих научных экспериментов в ближайшее время.

Одним из ключевых преимуществ теории Клетечки является сохранение причинно-следственной последовательности. Несмотря на наличие трех временных измерений и возможную сложность событий, в его модели причина всегда предшествует следствию. Это позволяет избежать логических парадоксов, часто возникавших в других подобных гипотезах.

В случае подтверждения этой концепции она может стать значительным шагом к объединению квантовой физики с теорией гравитации – задачей, которую научное сообщество пытается решить уже многие десятилетия.

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