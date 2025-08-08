Упадок неизбежен? На основе 5000 лет ученый спрогнозировал будущее мира

Глобальное историческое исследование, охватывающее 5000 лет развития цивилизации и включающее анализ более 400 случаев упадка обществ, свидетельствует: человечество стремительно движется к самоуничтожению.

Об этом рассказал исследователь из Кембриджского университета Люк Кэмп в интервью The The Guardian.

"Мы не можем точно указать, когда придет конец, но тщательное изучение пятитысячелетней истории цивилизаций позволяет выявить угрожающие тенденции, актуальные и сегодня. И, к сожалению, самоуничтожение выглядит как наиболее вероятный сценарий", – заметил Кемп.

"Олигархи-Голиафы" и факторы упадка

Люк Кэмп считает, что развитие цивилизаций можно рассматривать как последовательность "организованной преступности", где "Голиафы" – влиятельные элиты – силой устанавливают контроль над ресурсами. Со временем эти королевства и империи не выдерживают давления собственной структуры – их подкашивает чрезмерная концентрация богатств, социальное неравенство и алчность правящих слоев.

Читайте также: Ось Земли изменяет наклон: ученые предупреждают об угрозе

"Когда элиты начинают выжимать максимум ресурсов населения и природы, они ослабляют саму основу общества", – отмечает Кемп. Такая эксплуатация приводит к масштабной коррупции, нищете большинства, экологическому упадку и принятию опасных решений. В результате система становится неустойчивой перед вызовами вроде эпидемий, вооруженных конфликтов или климатических катастроф.

Глобальный "Голиаф" и возможности для спасения

По словам Люка Кемпа, сегодня мир живет под влиянием "единого взаимосвязанного глобального Голиафа", функционирующего в рамках капиталистической системы. Он считает, что цивилизационный коллапс может наступить в результате продовольственной нехватки, ядерного конфликта или катастрофических климатических изменений.

Среди факторов приближающегося глобального кризиса Кемп также выделяет политических лидеров, которые, по его мнению, лишь ускоряют негативные процессы. Так, Дональда Трампа он назвал типичным нарциссом, Владимира Путина – безжалостным психопатом, а Си Цзиньпина – манипулятором с макиавелловским подходом к власти.

Как возможный путь избегания краха, исследователь предлагает построение действительно демократических систем управления, где все формы власти будут уравновешены, а чрезмерное богатство подвергнуто налогообложению. По его словам, это вполне реальная цель.

"Мы – вид, который по своей природе стремится к сотрудничеству, заботе о других и справедливости. В большинстве у нас нет желания властвовать над другими", – подчеркнул Кемп.

Напомним, ученые рассказали, что произойдет с Солнечной системой после гибели Солнца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!