Вісь Землі змінює нахил: вчені попереджають про загрозу

У новому дослідженні, результати якого оприлюднило видання Daily Galaxy, вчені встановили, що за менш ніж 20 років вісь обертання Землі змістилася на 80 сантиметрів. Основною причиною цього явища вони називають діяльність людини — насамперед масштабне відкачування підземних вод.

Дослідницька група під керівництвом професора Кі-Веона Со з Сеульського національного університету вивчала період із 1993 по 2010 рік. З’ясувалося, що саме активне споживання води для іригації та інших потреб значною мірою впливає на перерозподіл маси на планеті, а отже — і на нахил осі обертання. Про це пише Daily Galaxy.

Професор Со зазначає, що зміна положення полюсів — природне явище, але результати аналізу довели: найбільший вплив на дрейф осі має саме переміщення підземних вод. За аналогією з дзиґою, яка змінює напрямок обертання при зміні вагового балансу, Земля також реагує на зміну розподілу маси.

Особливо тривожним висновком стало встановлення зв’язку між викачуванням води з підземних резервуарів та підвищенням рівня океану. За оцінками вчених, у вказаний період було переміщено приблизно 2150 гігатонн води, що й спричинило зсув осі.

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Кі-Веон Со визнав, що з наукової точки зору це відкриття важливе, однак як батько й житель планети він відчуває тривогу, адже наслідки можуть бути куди серйознішими — від зростання рівня моря до зміни кліматичних процесів.

Дослідники звертають увагу, що хоча викачування води може здаватися локальною проблемою, її глобальний вплив очевидний. Найбільш істотний внесок у зміну положення осі зробили регіони західної Північної Америки та північного заходу Індії. Якщо така тенденція триватиме, прибережні райони світу можуть зіштовхнутися з посиленим ризиком затоплення.

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