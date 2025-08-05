Ціле озеро у Квебеку зникло за одну ніч: вчені пояснили причину

У травні цього року мешканці району поблизу озера Ла-Руж у канадському Квебеку стали свідками надзвичайної події — дорога поблизу водойми виявилася розмита, що спонукало до розслідування. Виявилося, що озеро буквально зникло протягом однієї ночі.

Про це пише Daily Galaxy. Цей випадок викликав серйозний резонанс, оскільки подібне явище трапляється надзвичайно рідко. Подальший аналіз, зокрема супутникові знімки, зроблені апаратом Landsat 9, підтвердили, що водойма площею 1,4 кв. км повністю перетворилася на суху западину. На місці, де раніше було озеро, залишилася лише оголена земля, що шокувало місцевих жителів і викликало побоювання за місцеву фауну, зокрема лосів і осетрових, для яких це озеро було важливим елементом екосистеми.

Причину цього зникнення вчені вбачають у геологічному зсуві: під дном озера відбулося обвалення, яке утворило новий дренажний шлях. Унаслідок цього вода почала стікати в протилежному напрямку — спершу до дрібних водойм і річок, а потім до озера Лак Дода, що розташоване за 10 км.

Супутникові дані, надані Обсерваторією Землі NASA, показали, що осушення сталося у проміжок між 29 квітня та 14 травня 2025 року. Точний момент події лишається невизначеним, однак її масштаби вражають — це приклад того, як несподівано і кардинально може змінитися ландшафт.

Читайте також: Науковці пояснили, як і чому Земля оберталася інакше мільйони років тому

На думку фахівців, таке провалля могло бути спричинене кількома чинниками. Зокрема, можливим тригером називають лісові пожежі у 2019 та 2023 роках, які могли послабити ґрунт у регіоні. Також не виключають впливу сильних опадів або інтенсивного танення снігу.

Раніше ми розповідали, що учений висунув теорію про існування пам’яті в космічному просторі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!