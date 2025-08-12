Бермудский треугольник без мистики: ученые объяснили феномен исчезновений судов и самолетов

Бермудский треугольник, известный также как "Море гуду" или "Логво потерянных", уже более семи десятилетий восхищает воображение людей. Этот участок Атлантического океана прославился слухами об исчезновении кораблей и самолетов без следов.

Среди популярных версий звучали предположения о похищении инопланетянами и таинственных энергетических лучей из легендарной Атлантиды. Однако австралийский ученый Карл Крушельницкий убежден: никакой загадки действительно никогда не существовало. Об этом сообщает издание The Independent.

Основными причинами исчезновений в Бермудском треугольнике, по словам ученого, есть вполне обычные факторы – человеческие ошибки, неблагоприятные погодные условия и чрезвычайно оживленный трафик в этом районе. Эта акватория площадью более 700 тысяч квадратных километров расположена недалеко от США, что делает ее одним из самых загруженных морских и воздушных маршрутов на планете.

Читайте также: На территории Мексики нашли потерянный город майя: чем уникален

Карл Крушельницкий отмечает, что если соотнести количество инцидентов с общим потоком судов и самолетов, проходящих через эту зону, то процент аварий будет таким же, как и в любом другом регионе мира. Его слова подтверждают данные лондонской страховой компании Lloyd's и Береговой охраны США.

"Статистика показывает, что уровень исчезновений в Бермудском треугольнике не превышает среднемировые показатели", – подчеркивает ученый.

Одним из главных источников легенд о Бермудском треугольнике стало исчезновение так называемого "рейса 19" – пяти торпедоносцев ВМС США, которые 5 декабря 1945 года отправились на учебный полет и больше не вернулись.

Карл Крушельницкий опровергает мистификации вокруг этой истории. Он отмечает, что в тот день погодные условия были совсем не благоприятными – в отличие от утверждений автора теории о "тайне треугольника" Винсента Гаддиса. Высота волн достигала 15 метров, а командовал полетом лейтенант Чарльз Тейлор, который имел сомнительную репутацию: часто терялся и дважды терпел крушение.

По словам ученого, записи радиопереговоров указывают на то, что экипаж был дезориентирован. "Если прослушать переговоры, можно услышать, как младшие пилоты предлагают лететь на запад, а командир отвечает: "Почему бы нам не полететь на восток?", – приводит пример Крушельницкий.

Читайте также: Упадок неизбежен? На основе 5000 лет ученый спрогнозировал будущее мира

Ошибка в ориентировании привела к тому, что пилоты продолжили движение вглубь Атлантического океана. Что касается спасательного самолета, то, как объясняет Крушельницкий, он совсем не "растворился" без следа, как любят описывать поклонники мистики. Свидетели видели взрыв, были обнаружены нефтяные пятна и обломки. Впоследствии выяснилось, что эта модель имела технические недостатки в топливной системе, из-за чего получила прозвище летательный бензобак.

Несмотря на логические объяснения, легенда о Бермудском треугольнике оказалась удивительно живучей. Так, вышедшая в 1974 году книга Чарльза Берлитца "Бермудский треугольник" разошлась тиражом в 20 миллионов экземпляров, хотя содержала множество неточностей. Среди них и вымысел об исчезновении судна "Мэри Селест" в пределах треугольника, хотя на самом деле его нашли у Азорских островов.

Со временем появлялись новые псевдонаучные гипотезы. Одна из них объясняла исчезновение кораблей выбросами метана с морского дна: крупные газовые пузыри вроде бы уменьшали плотность воды, заставляя суда тонуть. Однако специалист по Геологической службе США отметил, что последние подобные выбросы у американского побережья произошли около 15 тысяч лет назад – во времена, когда самым сложным "кораблем" человека было выдолбленное бревно. Миф о Бермудском треугольнике держится не на науке, а на человеческом влечении к загадкам и неизведанному.

Раньше мы рассказывали, что целое озеро в Квебеке исчезло за одну ночь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!